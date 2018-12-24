Роспотребнадзор накануне новогодних праздников опубликовал рекомендации по покупке и использованию пиротехники
Роспотребнадзор накануне новогодних праздников опубликовал рекомендации по покупке и использованию пиротехники. Прежде всего рекомендуется не покупать пиротехнику с рук в местах несанкционированной торговли. Не следует приобретать изделия с нарушенной упаковкой или с видимыми повреждениями. Кроме того, товары должны иметь сертификационный знак.
Комментарии1
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 12:41
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