Прокуратура начала проверку сообщений о пытках в колониях после того, как корреспондент Znak.com задала вопрос Путину
Генпрокуратура начала проверку сообщений о пытках в колониях после того, как корреспондент Znak.com Анастасия Мельникова задала соответствующий вопрос президенту Путину на последней пресс-конференции. В первую очередь будут проверены сообщения из Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Саратовской областей, а также Хакасии, Забайкальского края и Ярославля. Именно об этих регионах говорила Мельникова.
Комментарии5
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 12:41
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pattrick1 24 декабря 2018 | 12:49
Именно об этих регионах говорила Мельникова...
И что будет, если слова Анастасии Мельниковой не подтвердятся, она сядет в тюрьму?
oleg_andreevich 24 декабря 2018 | 13:12
pattrick1: а что было с Бортниковым, когда он назвал сталинские репрессии "перегибами на местах"? У нас свобода слова, 29-я статья Конституции гарантирует! Ты Конституцию не читала, чтоль Патрикевна?
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 24 декабря 2018 | 12:50
Прокуратура начала проверку сообщений
о пытках
в колониях после того, как корреспондент Znak.com
задала вопрос Путину
-
Потому и польза от общения.
neyexo 24 декабря 2018 | 12:53
pretendent_2012:
не подтвердятся данные, неужели непонятно