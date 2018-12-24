Прокуратура начала проверку сообщений о пытках в колониях после того, как корреспондент Znak.com задала вопрос Путину

Генпрокуратура начала проверку сообщений о пытках в колониях после того, как корреспондент Znak.com Анастасия Мельникова задала соответствующий вопрос президенту Путину на последней пресс-конференции. В первую очередь будут проверены сообщения из Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Саратовской областей, а также Хакасии, Забайкальского края и Ярославля. Именно об этих регионах говорила Мельникова.