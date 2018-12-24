Суд отклонил иск бывшего следователя Степанова к директору ФСБ Александру Бортникову из-за интервью Российской газете
Савеловский суд города Москвы отклонил иск бывшего следователя Игоря Степанова к директору ФСБ Александру Бортникову из-за интервью Российской газете, — пишет Коммерсант со ссылкой на истца. Бывший следователь требовал опровергнуть или доказать слова Бортникова, который назвал массовые расстрелы во время Большого террора «перегибами на местах».
Степанов предоставил суду документы о своих репрессированных родственниках, не менее 20 из них сослали, арестовали и расстреляли. Судья отказался вызывать Бортникова на заседание в качестве свидетеля. В редакции Российской газеты истцу заявили, что в интервью приведено личное мнение Бортникова и сослались на 29 статью Конституции, которая гарантирует свободу мысли и слова.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 12:35
Стало ещё более очевидным, под кем лежит басманное "правосудие".
danko1 24 декабря 2018 | 12:38
mikhail_spb_: Понятно, что Бортников защищает палачей, правопреемниками которых ФСБ сейчас является.
Но в каких мерзких холуёв превратились судьи, защищающие и оправдывающие такие преступления.
chapter_2 24 декабря 2018 | 12:39
danko1: А.Бортников - сталинист из непосредственного окружения В.Путина.
danko1 24 декабря 2018 | 12:48
chapter_2: Так и Путин ярый сталинист.
Тост за Сталина он поднял в КДС на выпускном курсантов ФСБ, а сразу придя к власти он вернул сталинский гимн, а потом и остальное.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 24 декабря 2018 | 12:48
chapter_2: сталинист
-
«перегибами на местах» возникли
по вине вождизма Сталина, в будущем
можно исключить подобное
лишь при наличии фракций для инакомыслия
в каждой полит.партии РФ.
anemon 24 декабря 2018 | 12:58
pretendent_2012: У Вас паранойя? Бред фракциофилии?
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 12:41
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prosto_tak 24 декабря 2018 | 12:37
"... сослались на 29 статью Конституции, которая гарантирует свободу мысли и слова..."
Полезная все-таки штука, Конституция. Для отмазки директора ФСБ.
ivar1964 24 декабря 2018 | 12:37
//В редакции Российской газеты истцу заявили, что в интервью приведено личное мнение Бортникова и сослались на 29 статью Конституции, которая гарантирует свободу мысли и слова.//
Но если, к примеру, завтра Степанов разместит свой комментарий на Ютюбе или в Фейсбуке, упомянув при этом, что Бортников - козел, то это будет уже не личное мнение, а экстремизм и возбуждение ненависти. Про свободу слова и мысли забудут напрочь.
merelymy 24 декабря 2018 | 13:02
Возможно придется провести экспертизу.
tv_victim 24 декабря 2018 | 12:38
Думаю, нынешние ЧКнутые тоскуют по временам массового террора. И готовы в любой момент начать новый.
dwoq 24 декабря 2018 | 12:39
Бортников - непережеванная Россией отрыжка совка, точнее чекистский совок. И судьи такие же совки. И все они один большой совок, который не додавили при Алкаше. Именно Алкаш, назначив ради сохранения свой шкуры, чекиста и создал условия для реанимации банды живодеров. А теперь еще и воров, которых непонятно как сковыривать от корыта.
ansata 24 декабря 2018 | 12:40
Ой, судейские Конституцию вспомнили. Надо же!
konogen 24 декабря 2018 | 13:03
Моё личное мнение, защищённое Конституцией:судьи - мрази.
captaingeorge 24 декабря 2018 | 13:05
Ссылка на Конституцию и на свободу слова в данном случае неправомерна, поскольку речь идёт о косвенном оправдании преступлений, что само по себе является преступлением. Тот факт, что госчиновник, призванный своими функциональными обязанностями, защищать Конституцию, совершает преступление и пытается за неё же спрятаться, свидетельствует о его бесчестии и аморальности, решение суда лишь усугубляет глубину его деградации...
citizeneco 24 декабря 2018 | 13:05
Как-то избирательно гарантируется свобода слова тому, кто с помощью своих подчинённых беспощадно её подавляет, преследуя и сажая оппозиционеров. И если высокопоставленный чиновник с таким личным мнением о “перегибах” возглавляет ФСБ, то его обеление сталинских преступлений создаёт благодатную почву для новых злоупотреблений его подчинёнными, которые также можно списать на “перегибы”, хотя речь и в том и в другом случае идёт о преступлениях против собственного народа, которые правящая верхушка совершает для удержания власти.
oleg_andreevich 24 декабря 2018 | 13:07
Гарантия свободы слОва не освобождает от ответственности за словА.