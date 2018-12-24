Суд отклонил иск бывшего следователя Степанова к директору ФСБ Александру Бортникову из-за интервью Российской газете

Савеловский суд города Москвы отклонил иск бывшего следователя Игоря Степанова к директору ФСБ Александру Бортникову из-за интервью Российской газете, — пишет Коммерсант со ссылкой на истца. Бывший следователь требовал опровергнуть или доказать слова Бортникова, который назвал массовые расстрелы во время Большого террора «перегибами на местах».

Степанов предоставил суду документы о своих репрессированных родственниках, не менее 20 из них сослали, арестовали и расстреляли. Судья отказался вызывать Бортникова на заседание в качестве свидетеля. В редакции Российской газеты истцу заявили, что в интервью приведено личное мнение Бортникова и сослались на 29 статью Конституции, которая гарантирует свободу мысли и слова.