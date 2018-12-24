Мосгорсуд отказался передавать дело Президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в Верховный суд
Мосгорсуд отказался передавать дело Президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в Верховный суд в ответ на просьбу представителей Олимпийского комитета России.
Сторона ОКР заявила, что не доверяет Мосгорсуду, который в ноябре этого года разрешил Александру Зубкову не исполнять вердикт международного спортивного арбитража в Лозанне. Согласно решению этого органа Зубков был признан нарушителем антидопинговых правил, его результаты на играх в Сочи аннулированы, а две золотые медали подлежат возвращению. КАС смягчил решение комиссии МОК Самуэля Шмида, которая пожизненно дисквалифицировала Зубкова. Он пропустил только Игры в Пхечхане и продолжает руководить ФБР. На заседании апелляционной комиссии Мосгорсуда, которое проходит в эти минуты, сторона ОКР заявила отвод всему составу суда и попопросила передать дело в Верховный суд, заявив, пресс-релиз свидетельствует о том, что на состав суда оказывалось давление, отсюда и сомнения в его объективности.
Представители Зубкова заявили, что позиция противной стороны странная и необоснованная.
Комментарии6
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 12:19
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huyt 24 декабря 2018 | 13:07
vitaly_sm23: А как можно верить Мосгорсуду? Ведь там басманное правосудие. даже председателя Егорову подозревали в давлении на некоторых районных судей и судей самого Мосгорсуда.
ajsenev 24 декабря 2018 | 12:20
Бунт на корабле? Деятели меж собой шкрябаться начали. Не к добру это, ой не к добру.
hangman19 24 декабря 2018 | 12:27
Привет Зубков _чемпион ОИ на территории нашего двора)
ly4_sveta 24 декабря 2018 | 12:50
Международный спортивный арбитраж вынес вердикт!
И при чем российский местный суд, не имеющий никакого
отношения к этой теме? С дуба рухнули или белены
объелись? И у Зубкова где совесть, и где стыд?
Никогда ничего стоящего не занимал, пока был молодым,
и, вдруг, на старости лет на «домашней» Олимпиаде «выстрелил»?
Цинизм российского народонаселения просто поражает.
ts 24 декабря 2018 | 13:10
Россия продолжается позориться на весь мир.