Мосгорсуд отказался передавать дело Президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в Верховный суд в ответ на просьбу представителей Олимпийского комитета России.

Сторона ОКР заявила, что не доверяет Мосгорсуду, который в ноябре этого года разрешил Александру Зубкову не исполнять вердикт международного спортивного арбитража в Лозанне. Согласно решению этого органа Зубков был признан нарушителем антидопинговых правил, его результаты на играх в Сочи аннулированы, а две золотые медали подлежат возвращению. КАС смягчил решение комиссии МОК Самуэля Шмида, которая пожизненно дисквалифицировала Зубкова. Он пропустил только Игры в Пхечхане и продолжает руководить ФБР. На заседании апелляционной комиссии Мосгорсуда, которое проходит в эти минуты, сторона ОКР заявила отвод всему составу суда и попопросила передать дело в Верховный суд, заявив, пресс-релиз свидетельствует о том, что на состав суда оказывалось давление, отсюда и сомнения в его объективности.

Представители Зубкова заявили, что позиция противной стороны странная и необоснованная.