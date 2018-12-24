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12:00, 24 декабря 2018

Сын Муаммара Каддафи намерен получить поддержку России в качестве нового лидера Ливии

По данным издания Bloomberg, Москва усиливает свое влияние на внутреннюю политику африканской страны.

Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам попал в число политиков, которые обратились за поддержкой к Москве. По данным Bloomberg, об этом шла речь на встрече представителя Каддафи-младшего с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, которая произошла в начале декабря.

Ранее Москва поддерживала фельдмаршала Халифу Хафтара, контролирующего восточную части Ливии, но с прошлого года этот подход начал меняться. По словам европейских дипломатов, изучающих стратегию России, теперь представители страны начали налаживать отношения со всеми противоборствующими группировками в Ливии. В том числе это подтверждается и частыми поездками ливийских политиков и крупных чиновников в Москву.

Bloomberg утверждает, что новая стратегия уже приносит первые плоды. Были заключены несколько крупных контрактов, в числе которых – соглашение с «Роснефтью» об инвестициях в разведку и добычу нефти в Ливии.

По данным Bloomberg, Россия пока не определилась с кандидатом на президентских выборах в Ливии. Голосование должно пройти весной следующего года. Саиф аль-Ислам Каддафи уже заявил о готовности принять участие в выборах.

Комментарии

39

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pionerka Зинаида Сацкая 24 декабря 2018 | 12:06

Так бездарно нас слил...

kindman_a 24 декабря 2018 | 12:07

"...Россия пока не определилась с кандидатом на президентских выборах в Ливии..."

А Ливия что - регион РФ уже , да? :-)))

pattrick1 24 декабря 2018 | 12:15

Сын Муаммара Каддафи намерен получить поддержку России в качестве нового лидера Ливии...

Владимир Путин - Белый царь Востока. Без его ярлыка на княжение, ни одна собака не сможет возглавить и править в своей стране.

rampa 24 декабря 2018 | 12:20

pattrick1: а зачем тогда в нынешней обстановке в Ливии обвинять США?

pattrick1 24 декабря 2018 | 12:25

rampa:

А ты посмотри как госсекретарь Х.Клинтон радуется убийству М.Каддафи и не будешь задавать глупых вопросов.
https://www.youtube.com/watch?v=CV8OuE_rz1M&has_verified=1

shicotus_live 24 декабря 2018 | 12:37

Вот так вот и происходит.. США разносит в хлам страны и убивает тысячами. А нам чинить.

snikkersnepper 24 декабря 2018 | 12:57

shicotus_live:

Ну так в тексте Блумберга крупным шрифтом написано, что "Запад сделал все, чтобы ввергнуть страну в хаос, теперь все стороны конфликта доверяют Москве". Да только Эхо умрет скорее, чем это скопирует.

Вообще, конечно, очередной пример дегенеративности того, что когда-то было журналистикой. Во-первых, блумберговская статья опубликована еще 20 декабря, но заметили ее только сейчас. Заметили, разумеется, в качестве очередной агитки для хомячков, возбуждающихся на кодовое слово "Каддафи". Смысла статьи, естественно, никто усваивать не будет.

При том что и у Блумберга натяжка на натяжке. В статье речь о 1) одном письме, 2) одной (возможной) встрече представителей сторон. При этом в заголовок выводится, что "Россия планирует посадить на трон Каддафи". Наплели кучу всего про Хафтара, скромно опустив, что его поддерживает не только "путинский режЫм", но и Китай и Египет. Или то что Макарон таскал его в Париж, договариваться с другими сторонами конфликта. Наконец, что тот же Каддафи-младший (учившийся в Лондоне) тоже много раз выходил на Хафтара. При том, что его единственный актив - именно фамилия. Никакой вооруженной силы за ним нет в принципе. Но фамилия позволяет ему до сих пор расчитывать на роль объединяющего страну (которая уже 7 лет существует только на бумаге) символа. Что еще раз наглядно показывает всю разницу между идиотским манямирком "прогрессивного человечества" и реальностью.

gonduras_in_colima 24 декабря 2018 | 12:51

// Сын Муаммара Каддафи намерен получить поддержку России в качестве нового лидера Ливии //
Ливийская оппозиция уже точит новый черенок.

supalov: // Им есть на кого равняться. При Каддафи-старшем Ливия была цветущим оазисом в пустыне. Не верите? Читайте дальше: //
Портяныч, ты ещё выдай вести с полей (в смысле нефтяных) СА или Катара - Ливия спрячется.
Всё, что ты здесь накопипастил, было результатом 15-летнего периода дорогой нефти.
Теперь идёт уже 5-й год дешёвой жижи, и что-то мне подсказывает, что даже при мудром по твоим ватным понятиям Каддафи, Ливия больше напоминала бы Венесуэлу, нежели Эмираты.

shicotus_live: // Вот так вот и происходит.. США разносит в хлам страны и убивает тысячами. А нам чинить. //
Пацаки, может, вы сперва 3 тысячи своих школ нормальными cpaльниками оборудуете, а потому уже будете лезть что-то чинить у других?

bas_ik 24 декабря 2018 | 13:11

gonduras_in_colima: У нас в школу ходят учиться, а не срать, как в Америке после гамбургеров)))

galina_683 24 декабря 2018 | 12:49

pattrick1:
Какой Восток? Этот царь даже в своей стране не может полноценно управлять чеченским регионом.

pattrick1 24 декабря 2018 | 12:56

galina_683:

Серьёзно? Кроме шуток, ты это серьёзно? Интересно, поставь тебя править в Чечне, что бы ты там делала? Гей-парады проводила? Чеченцев надо держать в ежовых рукавицах, шаг вправо, шаг влево - расстрел на месте. Чехи любят чтобы было жёстко, иначе им моча бьёт в голову.

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 24 декабря 2018 | 12:56

pattrick1: править
-
Это слово ведёт в тупик. Лишь служить народу!

vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 12:20


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








danko1 24 декабря 2018 | 12:25

Неужели Путин врал, говоря, что Кремль нигде и никогда в выборы не вмешивается?
но то, что Кремль поддерживает конченных мерзавцев повсюду - это не новость.

pattrick1 24 декабря 2018 | 12:28

danko1:

Хуже тебя мерзавцев? И где он только таких находит?

vedma2017 24 декабря 2018 | 12:40

danko1:
Для российских граждан не исключено введение новых налогов - чтобы собрать средства на помощь ублюдку каддафи. Не на "свои" же, в самом деле, уже уведенные из российского бюджета , в самом деле, помогать товарисчу-кровопийце.

ly4_sveta 24 декабря 2018 | 13:01

danko1: Путин на 100% оправдывает поговорку - скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты. Как где вор, убийца,
коррупционер, диктатор, вождь и прочий уголовный
сброд, там и его гэбэшные следы.

remote456 24 декабря 2018 | 12:27

kindman_a: Россия - регион Ливии. Наш Муаммар готовится к побегу, золотой браунинг почищен и смазан вазелином.

dmitry35 24 декабря 2018 | 12:48

kindman_a: "По данным Bloomberg, Россия пока не определилась с кандидатом на президентских выборах..
--------------------------------------------------------------------------
Вы можете отличить мнение Bloomberg и официальную позицию РФ? Эти борзописцы вам такую картинку нарисуют, что мало не покажется.

mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 12:07


А кто ещё обращается за помощью и получает её от кремлежуликов, кроме самой отъявленной нечисти!

kir_pich_101 24 декабря 2018 | 12:08

mikhail_spb_: Надо помочь.
Там еще черенки у них остались.

lenin3 24 декабря 2018 | 12:09

mikhail_spb_: чувствую,ради Каддафи опять поднимут НДС,пенсионный возраст и введут,наконец-то,по просьбам трудящихся,налог на воздух.Сирии нам одной не хватает...

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ft18 24 декабря 2018 | 12:08

А что, правильно, нужно ещё туеву хучу заграничных нахлебников на шею народа взвалить, ради "геополитических" призраков и фантомов!

cimirse37 24 декабря 2018 | 12:10

Поедет в Орду за ярлыком на княжение?

rash 24 декабря 2018 | 12:11

А что? Нормалёк! За ним в очередь кто-нибудь от Хусейна, а там и до Пол Пота рукой подать.

sasass 24 декабря 2018 | 12:11

Россия теперь готова помочь любому отрепышу и признать другом...

gregor 24 декабря 2018 | 12:12

Сын Муаммара Каддафи намерен получить поддержку России в качестве нового лидера Ливии
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И это показательно ,да и предсказуемо , ментально .
Так же предсказуема поддержка деток Пол-Пота , Геринга , Бокассы , детей из хамас , хезболла и деток из людоедских племен островов Океании .
Социально близкие ...потому ,как .
Если не эта социальная близость в России уже давно были бы и дороги и друзья адекватные . Но ,опять же ..... если в России будут дороги и друзья адекватные ...... то это уже будет не Россия в понимании большинства населения той же России . Так что ....... имеем ,что имеем .

wrongway1 24 декабря 2018 | 12:13

Он как сын будет вождю...уже один есть в Чечне

kazlevich1949 24 декабря 2018 | 12:22

Вот что оно для Образа и Подобия Создателя значит, что Буш старший в США и видать кто-то из Ротшильдов в Европе, пардон, издох...

zhrv 24 декабря 2018 | 12:22

- "намерен получить поддержку России в качестве нового лидера Ливии"

Если заявится в трениках, конечно получит. Но блин, че же он раньше то не приехал?!

sergirusso 24 декабря 2018 | 12:29

Лавры Януковича не дают покоя...

supalov 24 декабря 2018 | 12:33

Им есть на кого равняться. При Каддафи-старшем Ливия была цветущим оазисом в пустыне. Не верите? Читайте дальше:

1. За 40 лет Ливия вышла на европейский уровень жизни и даже обошла некоторые страны Европейского Сообщества по объективным показателям благосостояния населения.
2. Все ливийцы имели доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, в том числе за рубежом.
3. То же касалось обучения за границей в том случае, если подходящего учебного заведения не было в самой Ливии. Все ливийцы обучались бесплатно, при этом 25% их имело высшее образование.
4. Все ливийцы имели право на жильё, а молодожёны к тому же получали от государства безвозмездно 60000 динаров/50000 долларов (прописью: пятьдесят тысяч долларов) на обзаведение.
5. Матерям выплачивали пособие в 5000 долларов (прописью: пять тысяч долларов) на рождение каждого ребёнка. Места в дошкольных детских учреждениях страны предоставлялись бесплатно.
6. Если ливиец решал заняться сельским хозяйством, государство предоставляло ему бесплатно землю, помещения, орудия труда и скот, а также посевной фонд.
7. Вода для питья и сельского хозяйства поставлялась всем жителям по гигантской системе трубопроводов под названием "Великая Рукотворная Река", выкачивавших живительную влагу из-под пустыни Сахары.
8. Все ипотеки и ссуды в Ливии были беспроцентными по закону. Более того, если ливиец решался на дорогую покупку - например, машину - государство принимало на себя половину расходов.
9. Каждый ливиец регулярно получал на личный счёт отчисления от продажи нефти государством.
10. Бензин в Ливии стоил 14 центов за литр, электричество было бесплатным. Для сравнения, 40 хлебов стоили 15 центов.
11. Ливия не имела гос. долга, а её резервы за рубежом в лучшие времена составляли 150 миллиардов долларов.
12. В стране практически отсутствовала преступность.

dnepr777 24 декабря 2018 | 12:33

мальчик вырос и просит денех

lager23 24 декабря 2018 | 12:33

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Венесуэла в третьем квартале погасила перед "Роснефтью" часть средств за предоплаты, выданные в 2014 году, следует из презентации компании.

На конец сентября оставшийся долг Венесуэлы составлял $3,1 млрд по сравнению с $3,6 млрд по данным на конец июня.
////////
Кубе Володя год назад простил 30 млрд долга в попытке подразнить пиндосов гипотетической военной базой на Кубе
///////
Белорусия, Сирия, Кипр, Индонезия, уже получили деньги от плешегнома, С-400 для Турции и отомная станция в кредит, прочие "утехи "и разбазаривание средств за счёт бюджета РФ — внешнеполитическая норма "гиганта стратегической мысли", зачем обижать Ливию, если "Роснефть" может помочь друзьям в предверии своих экономических санкций?

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ly4_sveta 24 декабря 2018 | 12:56

Путин же так печётся о чужих суверенитетах, так
переживает и так беспокоится, что то хакеров
натравит, то шпионов зашлёт, то агентов прикроет.
Работы непочатый край! То Сирия, то Украина, то
Америка, то Франция, то ЦАР, то Ливия, то Венесуэла...
Весь Земной шар надо успеть охватить! Только на
бедную и несчастную российскую территорию времени
не хватает. Сплошная безнадёга и безысходность...

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benin_papa__ 24 декабря 2018 | 13:05

Где же ещё искать поддержки верному аллаховцу, как не у верных ленинцев-сталинцев?))

doxerom 24 декабря 2018 | 13:06

Вот куда бабло тоннами уходит. Ну было же все это в совке. Сотни папуасов в гости к нам и все - дай, дай, дай... Что за идиотская власть дебилов напыщенных, придурковатых. Где то пару лет назад вроде пытались "сосредоточиться", что, не получается, уроды в жопе ноги.

dominator13 24 декабря 2018 | 13:07

Супер,теперь еще в Ливию войска ввести.а на пенсию в 70.

drunk_rhino 24 декабря 2018 | 13:09

Россия предала Каддафи, позорно слила Ливию, и после этого всего Саиф просит Москвы помощи. Видать у него действительно все плохо.

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