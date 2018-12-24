Следователи завершили опознание тел горняков, погибших в шахте в Пермском крае
В связи с трагедией в Соликамске объявлен траур.
Накануне вечером тела всех погибших шахтеров были подняты на поверхность. Родственники получили разрешение на захоронение близких – сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители попросят суд арестовать четырех человек, подозреваемых в нарушении правил безопасности горных работ, повлекших за собой смерть людей.
Пожар в одном из шахтных стволов начался после полудня субботы. Девять строителей оказались заблокированы на глубине около 340 метров. Спасатели не смогли к ним пробиться из-за высокой температуры и задымления. Среди погибших – мужчины в возрасте от 26-ти до 57 лет из пермского края, Башкортостана и Краснодарского края. В Соликамске отменены все культурно-массовые мероприятия. Люди приносят цветы к проходным шахты.
Семьям погибших пообещали выплатить по три миллиона рублей.
Комментарии1
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