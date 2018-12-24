Ходорковский: Евгения Пригожина необходимо допросить в связи с расследованием дела о гибели журналистов в ЦАР
Предпринимателя Евгения Пригожина необходимо допросить в связи с расследованием дела о гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике, считает Михаил Ходорковский. В интервью «Медузе» он сказал, что для этого есть все основания.
Ходорковский добавил, что расследователи опубликуют новые данные о трагедии в Африке в начале следующего года.
Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике 31 июля. Они приехали в страну для съёмок фильма о деятельности ЧВК «Вагнера» в рамках совместного проекта с Центром управления расследованиями Ходорковского. Пригожина в СМИ называют человеком, контролирующим деятельность частных военных кампаний, в том числе, в Центральноафриканской Республике.
Комментарии53
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mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 12:05
Уж это точно, этот хмырь-повар не должен ускользнуть от правосудия.
pattrick1 24 декабря 2018 | 12:12
Ходорковский: Евгения Пригожина необходимо допросить в связи с расследованием дела о гибели журналистов в ЦАР...
Необходимо, согласен. А кто его допросит и в рамках чего, если на него не возбуждено дело? Жалко что Алёшка Пичугин сидит на пожизненном за убийства, не то можно было выкрасть повара Е.Пригожина и ты бы его пытал, вместе Лёней Невзлиным.
romashka__ 24 декабря 2018 | 12:18
Пигожин виноват в убийстве журналистов 100%.
Как добиться его допроса?
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 12:21
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 24 декабря 2018 | 12:23
Этого вора с большим стажем и реальными уголовными сроками, особо приближенного к Путину, Кремль допросить не позволит.
Путин уже сказал, что Пригожин не виноват и назвал убийц.
kit07_12 24 декабря 2018 | 12:34
danko1: Путаешь, бабка. Вор с большим стажем и реальными уголовными сроками, у нас Мишка Ходорковский. Который и заслал своих подопечных в ЦАР, а там подставил. Для него нанять там кучку негров с автоматами ваще не проблема. А заказывать убийства МБХ уже приходилось, Пичугин у него оргнаизатором был.
book_publisher 24 декабря 2018 | 12:49
- Господин Ходорковский явно пытается перевести стрелки. Ведь именно он завербовал Орхана Джемаля и его коллег-друзей и отправил их на верную смерть - в расчете на очередное очернение России. А теперь, сука, продолжает начатое...
vic1tor 24 декабря 2018 | 13:03
book_publisher: Замечательная логика . То есть , когда , к примеру на Донбассе погиб И . Корнелюк ( ВГТРК) или Анатолий Клян, оператор «Первого канала» , следует читать : Эрнст и Добродеев завербовали их отправили на верную смерть - в расчете на очередное очернение Украины .
ura_123 24 декабря 2018 | 13:04
book_publisher: Можно подробнее дружок о том как именно Ходорковский ЗАВЕРБОВАЛ журналистов ?
kit07_12 24 декабря 2018 | 13:06
book_publisher: Главный вопрос этого убийства - за каким чертом журнализдов понесло ночью, с отклонением от маршрута, по опасной дороге, несмотря на предостережения местных полицаев на КПП? И при этом якобы ничего не сообщили об этом в ЦУР Ходорковского. Хотя ежу понятно, что о таком обязаны были сообщить. Если только приказ об этой ночной поездке не поступил от самого ЦУРа МБХ.
Чтобы не отвечать на этот главный вопрос, сторонниками МБХ делается вброс о том, что журнализдов якобы убили не там, якобы привели и бросили уже мертвыми и проч.
ura_123 24 декабря 2018 | 13:01
kit07_12: И для чего это Ходорковскому?
Кстати,а что он у тебя украл чего не крадёт Сечин укравший у Ходорковского ЮКОС?
mogilev_ 24 декабря 2018 | 12:42
danko1: Ни что земное не вечно. Все меняется.
pattrick1 24 декабря 2018 | 12:21
romashka__:
А Мишка Ходорковский, на руках которого кровь 70-и человек убитыми и пропавшими без вести, ни в чём не виноват?
ura_123 24 декабря 2018 | 13:06
pattrick1: Так Ходорковский перещеголял Чикатило???
А почему следователи не в курсе,патрикей,получается что ты все эти годы покрывал серийного убийцу и тебе нужно привлечь за недоносительство!
shicotus_live 24 декабря 2018 | 12:34
romashka__: А самого МБХ допросить не надо? Именно на его руках кровь этих журналистов.
archibald_dandy_esquire 24 декабря 2018 | 12:35
romashka__: " Как добиться его допроса? "
никак - пригожинская ЧВН Уткина пытается отжать нефть, алмазы и прочие "ништяки" для ОПГ РФ, а внутри страны пригожинские ублюдки "неформально разбираются" с оппонентами ОПГ РФ по заказу глав-упыря и упырей рангом пониже
kit07_12 24 декабря 2018 | 12:47
archibald_dandy_esquire: //пригожинская ЧВН Уткина пытается отжать нефть, алмазы и прочие "ништяки" для ОПГ РФ//
Отжать у кого, извините? У негров? Но это ж делается с согласия властей ЦАР.
//а внутри страны пригожинские ублюдки "неформально разбираются" с оппонентами ОПГ РФ //
Читали расследования Новой, а как же. Как пригожинские ублюдки подсыпали тараканов в поликлинику. Ужос просто.
Кстати, ты в курсе, кто щас у МБХ главный расследователь убийства журнализдов в ЦАР? Петька Питарок Верзилов. Отравленный недавно знаешь чем? Опиатами, как сказали немецкие врачи, которые его лечат. То есть МБХ не придумал ничего лучше, чем нанять для создания видимости расследования убийства журнализдов конченого клоуна-наркомана, прославившегося оргиями в музее и запихиванием мороженых куриц во всякие интимные места.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 24 декабря 2018 | 12:53
romashka__: Как добиться его допроса?
-
Через обязательность фракций в каждой полит.партии РФ.
timwlad94 24 декабря 2018 | 12:59
romashka__: Пигожин виноват в убийстве журналистов 100%.
Как добиться его допроса?
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Вообще то есть Интерпол .
Но в Интерполе политические заказы не исполняют.
Так что по заказу пиратов диссидентов с которыми поступают как с пиратами конкуренты пиратов ,никого допрашивать не будут так тут политический заказ со стороны пиратов против властей противостоящим пиратам.
От того что пират назвался другом США это не индульгенция .Наоборот, это подтверждение пиратства и соответственно и поступают как с пиратами местные партизанские власти на местах .
Прям беда стала для белых Африка. Всех белых за пиратов и работорговцев держат и потому местные партизаны убивают там где белых поймают.
Потому главы стран Африки приглашают вооружённые силы из разных стран для охраны своих резиденций.
Так что как ни крути, любой белый в Африке пират и колонизатор которого местные партизаны будут убивать.
galina_683 24 декабря 2018 | 12:38
mikhail_spb_:
Будет, как в деле Немцова...
Допрошенный в суде следователь Александр Камашев при присяжных это подтвердил:
«Мы приехали в его родное село и постучали в дверь. Ну, дверь никто не открыл — мы и уехали…»
В пригожинскую дверь обязательно постучат и даже вложат в щель открытку "С Новым годом!" и зафиксируют это на видео... )))
timwlad94 24 декабря 2018 | 12:52
mikhail_spb_:
Уж это точно, этот хмырь-повар не должен ускользнуть от правосудия.
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Ну вообще именно американцы признались, что это они столкнулись с российскими и китайскими колонизаторами в Африке которые действуют как пираты и соответственно и им отвесили как пиратам.
Так, что господин Ходоркорвский ,все претензии к США, которые к из любой страны пиратам относятся как с пиратами.
kindman_a 24 декабря 2018 | 12:05
"...Евгения Пригожина необходимо допросить..."
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Женька быстро, умело и аппетитно сервирует стол в кабинете следователя, и допрос затянется до утра (возможно привлечение сил и средств дознавательниц-первогодок).
kir_pich_101 24 декабря 2018 | 12:06
Зачем допрос?
С ним надо по понятиям перетереть и тут же судьба его и решится...
Они по другому не понимают уже.
oxlomon 24 декабря 2018 | 12:06
По-моему, это следственным властям ЦАР пристало решать, кого допрашивать и по каким делам.
По мне так в первую очередь следовало бы допросить Ходора.
ft18 24 декабря 2018 | 12:13
oxlomon: А в ЦАР есть власти? Интересно, какие же? А вы в курсах, кто там сегодня у этих "властей" в советниках?
rus 24 декабря 2018 | 12:27
ft18: ...А в ЦАР есть власти?
А Вы полагаете, что такая цивилизованная страна, как Франция могла оставить после себя свою колонию в виде выжженной пустыни?
Однако, как плохо Вы думаете о европейской цивилизации, европейских ценностях, европейской толерантности, наконец, демократии, запустившей прогресс в дикой Африке!
oxlomon 24 декабря 2018 | 12:36
ft18:
Re: есть ли в ЦАР власти?
Понятия не имею. Но, вроде как, страна является членом ООН, входит в какие-то африканские союзы. Кто-то же её представляет? А кто там у этих “властей” в советниках — да какое моё и Ваше дело?! С формальной точки зрения, государство суверенное, то бишь имеет полное право привлекать в качестве советников, кого сочтёт нужным. На Украине, например, полным-полно забугорных советников по самым разным вопросам. И что, это снимает ответственность за там происходящее с украинских “властей”?
ura_123 24 декабря 2018 | 13:09
oxlomon: А можете назвать хотя бы пяток забугорных советников в Украине?
kit07_12 24 декабря 2018 | 12:38
ft18: // А в ЦАР есть власти? Интересно, какие же?//
Уж какие есть.
//А вы в курсах, кто там сегодня у этих "властей" в советниках? //
Российские у них советники, от Путина, а может и (о ужос!!!) от Пригожина. А в чем криминал-то?
Почему американские или там французские советники у африканских царьков это хорошо, а российские плохо?
ansh 24 декабря 2018 | 12:06
Такого допросишь. Придут путинские правохоронители к нему домой, а он скажет им, меня дома нет.
Как путинский пехотинец Еремеев.
И пойдут они не солоно хлебавши.
noxepy_88 24 декабря 2018 | 12:07
Тю)))) А кто тут у нас громче всех кричит - "держи вора"?!
gvs 24 декабря 2018 | 12:08
Жил-был ПуВор, и был у него повар... ))))
ft18 24 декабря 2018 | 12:10
Пригожин Путину пригож:
Он один из первых в ряде мерзких рож!
sanruso 24 декабря 2018 | 12:11
А судьи кто?
vanadium_v 24 декабря 2018 | 12:15
sanruso: sanruso: как кто? вот этот, который
заказал мера нефтеюганска в свое время...
sim202_ 24 декабря 2018 | 12:12
noxepy_88
///
Тю)))) А кто тут у нас громче всех кричит - "держи вора"?!///
Как кто? Главный твой начальнег. Он же заявил, что наёмники
действуют по его законам. Вот и генпрокуратура уже подтвердила.
Сталбыть, и убийство журналистов для них - законно...
vanadium_v 24 декабря 2018 | 12:13
а за убийство Петухова ходор так и не ответил по полной программе,
ну ничего, придет время....
gregor 24 декабря 2018 | 12:19
vanadium_v:
Это было по разрешению Путина , так кого допрашивать ?
vanadium_v 24 декабря 2018 | 12:24
gregor: Путин, в то время работал первым заместителем руководителя администрации президента,
Хотите сказать что он в 1998 году разрешил Ходору убрать мэра-Петухова??????
лишь бы бздануть....
ansh 24 декабря 2018 | 12:28
vanadium_v: Какое время, "патриот"?
Его ваш вождь эвакуировал с зоны. Причем, так поспешно, что Ходорковскому не выдали справку об освобождении, не дали времени сменить костюм заключённого на цивильную одежду.
Раз, и человек с судимостью и миллиардными долгами - за границей!
Так, что руки у вас коротки против Мишки ЮКОСа :-)
znajka 24 декабря 2018 | 12:32
vanadium_v: а что, есть железные доказательства его причастности? давай-ка назови, портяныч
lager23 24 декабря 2018 | 12:14
Предпринимателя Евгения Пригожина необходимо допросить
///////////
Вы посмотрите на рожу этого типа, зачем его допрашивать, если любое объективное подозрениеего в его сторону — попадание в цель, место этого жлоба (как и его патрона Пыни) в тюрьме перед швейной машинкой в две смены на долгие годы!
pavel_svr 24 декабря 2018 | 12:32
lager23:
// Вы посмотрите на рожу этого типа, зачем его допрашивать...//
Вот именно... у кого рожа кривая в каталажку.
lager23 24 декабря 2018 | 12:49
pavel_svr: Карл Ясперс писал: «Физиогномика — это исследование устойчивых соматических конфигураций как отличительных признаков сферы психического».
По другому определению, физиогномика — это область знаний, позволяющая через восприятие и «чтение» лица человека получить информацию о его личностных особенностях, определяющих поведение и отражающих индивидуальность жизнедеятельности.
pavel_svr 24 декабря 2018 | 12:59
lager23:
// ...получить информацию о его личностных особенностях, определяющих поведение и отражающих индивидуальность жизнедеятельности.//
А где в этой цитате написано о изоляции кривых рож?!
Физиогномика - наука о человеке, а не гадание по фотографии.
У меня был знакомый, посмотришь - страх берет, но он ученый, добрейшей души человек...
sasass 24 декабря 2018 | 12:15
Что толку допрашивать , если он находиться под защитой кремлевской стены...
jblack2 24 декабря 2018 | 12:35
Красавчик, давай вали с больной головы на здоровую!
Сам-то МБХ как бы совсем не при делах...
supalov 24 декабря 2018 | 12:36
Вор неизбежно кричит: "Держи вора!"
Допросить прежде всего надо самого г-на Ходорковского, который дал денег на эту "искпедицию", но не позаботился ни о её должной аккредитации, ни о синхронизации с местными и прочими властями, ни об охране своих эмиссаров - от слова "совсем".
Ну а про "достаточную сумму" в несколько тыщ зеленью я даж и не говорю...
ly4_sveta 24 декабря 2018 | 12:39
Человека Путина? Который продвигает-пробивает
бизнес интересы, а не только воюет, убивая открыто
и тайно убирая неугодных, которые хотят разоблачить
его деятельность? Это вам не Америка и не Европа, это
российская диктатура, без судов, без законов и без права,
но с вождём, узурпатором и нацилидером.
nersesov 24 декабря 2018 | 12:47
Вообще-то, в первую очередь надо допросить Холорковского, чтобы выяснить его роль в убийстве журналистов.
vgeniy 24 декабря 2018 | 13:04
pattrick1: Необходимо, согласен. А кто его допросит и в рамках чего, если на него не возбуждено дело? Жалко что Алёшка Пичугин сидит на пожизненном за убийства, не то можно было выкрасть повара Е.Пригожина и ты бы его пытал, вместе Лёней Невзлиным.
До чего же тупой! Допросить Пригожина необходимо в рамках уголовного дела возбужденного по факту убийства журналистов.
arc1000i 24 декабря 2018 | 13:06
Мишаня, оставь адресок. Я тебе книжку Елены Молоховец вышлю. "Подарок молодым хозяйкам". Там рецептов - немеряно.
putin_itogy 24 декабря 2018 | 13:09
Лучше расстрелять!
Падла! Ненавижу!
Самый грязный киллер в истории советского-российского государства.
Врёшь сука, пуля, петля, яд, однажды найдут тебя гадина!
От возмездия ни один грязный преступник, никто не уйдёт.