Ходорковский: Евгения Пригожина необходимо допросить в связи с расследованием дела о гибели журналистов в ЦАР...

Предпринимателя Евгения Пригожина необходимо допросить в связи с расследованием дела о гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике, считает Михаил Ходорковский. В интервью «Медузе» он сказал, что для этого есть все основания.

Ходорковский добавил, что расследователи опубликуют новые данные о трагедии в Африке в начале следующего года.

Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике 31 июля. Они приехали в страну для съёмок фильма о деятельности ЧВК «Вагнера» в рамках совместного проекта с Центром управления расследованиями Ходорковского. Пригожина в СМИ называют человеком, контролирующим деятельность частных военных кампаний, в том числе, в Центральноафриканской Республике.