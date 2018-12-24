На главной Рождественской ёлке США в Вашингтоне погасли огни
Вечером в пятницу гирлянду повредил мужчина, забравшийся на ёлку. Специалисты из службы национальных парков не могут приступить к ремонту из-за приостановки работы правительства.
В конце прошлой недели Конгресс не принял закон о бюджете, в результате некоторые государственные структуры остались без финансирования.
Комментарии4
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 11:38
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wrongway1 24 декабря 2018 | 11:41
Значит Трампа будут менять---Ёлка ,примета такая...как с Януковищем
echo_sounder 24 декабря 2018 | 11:41
Только в России есть главные елки.
stopkran1969 24 декабря 2018 | 11:42
Да ладно, Санта поможет