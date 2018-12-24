На главной Рождественской ёлке США в Вашингтоне погасли огни

Вечером в пятницу гирлянду повредил мужчина, забравшийся на ёлку. Специалисты из службы национальных парков не могут приступить к ремонту из-за приостановки работы правительства.

В конце прошлой недели Конгресс не принял закон о бюджете, в результате некоторые государственные структуры остались без финансирования.