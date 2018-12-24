Задержка приказа Росрыболовство может привести к тому, что промышленники не успеют получить разрешение на вылов
Задержка выхода приказа Росрыболовство о распределении квот на 2019 год может привести к тому. Что некоторые рыбопромышленники не успеют получить разрешение на вылов к 1 января. Это грозит простоем судов и общими убытками в размере 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ». В свою очередь, чиновники обещают, что выдача разрешений займёт на более 3 дней.
Комментарии2
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lager23 24 декабря 2018 | 11:38
Когда страной 18 лет единолично управляет недоумок, и его "посыльные", экономические убытки и рецессия — норма.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 11:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.