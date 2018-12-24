Верховный суд Якутии отменил «сухой «закон» в эвенкийском селе Жиганск
Иск подала компания «Арктик». Она считает, что «сухой закон» ущемляет ее права, поскольку ограничивает экономическую деятельность в виде продажи алкогольной продукции в специализированных магазинах. Как отмечает РБК, сами жители посёлка Жиганск хотят провести референдум о полном запрете продажи алкоголя в населённом пункте.
Комментарии2
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yralez 24 декабря 2018 | 11:40
Старая добрая традиция колонизации Севера......выморачивание жителей путем спаивания.