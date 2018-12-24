Верховный суд Якутии отменил «сухой «закон» в эвенкийском селе Жиганск

Иск подала компания «Арктик». Она считает, что «сухой закон» ущемляет ее права, поскольку ограничивает экономическую деятельность в виде продажи алкогольной продукции в специализированных магазинах. Как отмечает РБК, сами жители посёлка Жиганск хотят провести референдум о полном запрете продажи алкоголя в населённом пункте.