АП рекомендовала регионам ввести должности ответственных за интернет коммуникации при губернаторах
Администрация президента рекомендовала регионам ввести должности ответственных за интернет коммуникации при губернаторах, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. Выстроить такую работу должны, прежде всего, регионы, где в будущем году пройдут губернаторские выборы. Отделы интернет коммуникаций будут заниматься работой с соцсетями, местными блогерами, а также созданием и продвижением в сети контентов по региональной повестке.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
platonnekafrin 24 декабря 2018 | 11:37
Раньше была такая полезная должность замкомпоморде - заместитель командующего по морским делам, теперь, наверно, будет замкомпоинтерде.
nik476 24 декабря 2018 | 11:38
АП вообще не конституционный орган!
mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 11:38
Будут создавать филиалы "ольгинских потупчиков" на местах?
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 11:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.