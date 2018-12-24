АП рекомендовала регионам ввести должности ответственных за интернет коммуникации при губернаторах

Администрация президента рекомендовала регионам ввести должности ответственных за интернет коммуникации при губернаторах, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. Выстроить такую работу должны, прежде всего, регионы, где в будущем году пройдут губернаторские выборы. Отделы интернет коммуникаций будут заниматься работой с соцсетями, местными блогерами, а также созданием и продвижением в сети контентов по региональной повестке.