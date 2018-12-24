Директор московской государственной галереи на Солянке уволился после отмены выставки художницы Ненашевой о пытках

Директор московской государственной галереи на Солянке Фёдор Павлов-Андреевич уволился после отмены выставки художницы Катрин Ненашевой о пытках. Галерея отказалась от выставки вскоре после того, как Ненашева провела в Москве несколько акций против пыток. На одной из них художницу и её помощницу задержала полиция, напоминает издание «Медуза».