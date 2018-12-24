Директор московской государственной галереи на Солянке уволился после отмены выставки художницы Ненашевой о пытках
Директор московской государственной галереи на Солянке Фёдор Павлов-Андреевич уволился после отмены выставки художницы Катрин Ненашевой о пытках. Галерея отказалась от выставки вскоре после того, как Ненашева провела в Москве несколько акций против пыток. На одной из них художницу и её помощницу задержала полиция, напоминает издание «Медуза».
Комментарии2
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kottigr1 24 декабря 2018 | 11:37
Нормальным людям надо держаться подальше от путинизма. Не сотрудничать с ним, избегать любые контакты. Пусть утонет в своём маразме.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 11:40
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