Олимпийский комитет России требует направить дело бобслеиста Александра Зубкова в Верховный суд России
Представитель ОКР мотивировал свою просьбу необъективностью Мосгорсуда, сообщает ТАСС.
21 ноября первая инстанция Мосгорсуда частично удовлетворила иск Зубкова о признании недействительным в России решения спортивного Арбитражного суда, таким образом восстановив Зубкова в России в статусе олимпийского чемпиона. ОКР обжаловало это решение. Сегодня жалобу должна рассматривать апелляционная инстанция Мосгорсуда.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 11:35
Давно нужно было ввести официальное звание "Олимпийский чемпион на территории России".
А для госчиновников - "Честный человек на территории России".
tv_victim 24 декабря 2018 | 11:41
mikhail_spb_: И вообще не отправлять спортсменов на международные соревнования. Присудили медаль и шабаш! Экономия.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 11:40
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