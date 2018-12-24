Олимпийский комитет России требует направить дело бобслеиста Александра Зубкова в Верховный суд России

Представитель ОКР мотивировал свою просьбу необъективностью Мосгорсуда, сообщает ТАСС.

21 ноября первая инстанция Мосгорсуда частично удовлетворила иск Зубкова о признании недействительным в России решения спортивного Арбитражного суда, таким образом восстановив Зубкова в России в статусе олимпийского чемпиона. ОКР обжаловало это решение. Сегодня жалобу должна рассматривать апелляционная инстанция Мосгорсуда.