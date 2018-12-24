Мосгорсуд рассмотрит жалобу Олимпийского комитета РФ на решение о непризнании вердикта суда в Лозанне по делу Зубкова

Мосгорсуд рассмотрит жалобу Олимпийского комитета России на решение о непризнании вердикта спортивного суда в Лозанне по делу бобслеиста Александра Зубкова.

Арбитраж постановил, что Зубков нарушил антидопинговые правила.

Судебное заседание пройдет с вызовом сторон – это сам Александр Зубков и представители Олимпийского комитета. Будут рассматривать апелляционную жалобу на решение о непризнании постановления Спортивного арбитражного суда о лишении спортсмена олимпийской медали. Вокруг сочинских достижений спортсмена разгорелся нешуточный скандал. Дело в том, что Зубков по ранее вынесенному решению Мосгорсуда номинально сохранил чемпионское звание, но действует оно только на территории России. Это нонсенс. Олимпийский комитет России 5 декабря обжаловал постановление о возврате медалей российскому бобслеисту Александру Зубкову. Мотивация ОКР – непризнание решения CAS может в итоге обернуться отстранением всей российской сборной от игр в Токио в 2020 году. В ОКР пояснили, что решение CAS, даже будучи непризнанным в России, не ведет к отмене санкций МОК, которое в принципе не может быть предметом пересмотра в Мосгорсуде. По сути, российский суд, встав на сторону Зубкова и еще 28 спортсменов, заложил предпосылки для еще более серьезных санкций против российского спорта.

Ранее иск о непризнании решения Спортивного арбитражного суда в Московский городской суд подал сам Александр Зубков. МОК в ноябре 2017-го лишил его двух золотых медалей олимпиады Сочи за допинговые нарушения и пожизненно отстранил его от участия в Олимпийских играх. Зубков медали в МОК не вернул.