Мосгорсуд рассмотрит жалобу Олимпийского комитета РФ на решение о непризнании вердикта суда в Лозанне по делу Зубкова
Мосгорсуд рассмотрит жалобу Олимпийского комитета России на решение о непризнании вердикта спортивного суда в Лозанне по делу бобслеиста Александра Зубкова.
Арбитраж постановил, что Зубков нарушил антидопинговые правила.
Судебное заседание пройдет с вызовом сторон – это сам Александр Зубков и представители Олимпийского комитета. Будут рассматривать апелляционную жалобу на решение о непризнании постановления Спортивного арбитражного суда о лишении спортсмена олимпийской медали. Вокруг сочинских достижений спортсмена разгорелся нешуточный скандал. Дело в том, что Зубков по ранее вынесенному решению Мосгорсуда номинально сохранил чемпионское звание, но действует оно только на территории России. Это нонсенс. Олимпийский комитет России 5 декабря обжаловал постановление о возврате медалей российскому бобслеисту Александру Зубкову. Мотивация ОКР – непризнание решения CAS может в итоге обернуться отстранением всей российской сборной от игр в Токио в 2020 году. В ОКР пояснили, что решение CAS, даже будучи непризнанным в России, не ведет к отмене санкций МОК, которое в принципе не может быть предметом пересмотра в Мосгорсуде. По сути, российский суд, встав на сторону Зубкова и еще 28 спортсменов, заложил предпосылки для еще более серьезных санкций против российского спорта.
Ранее иск о непризнании решения Спортивного арбитражного суда в Московский городской суд подал сам Александр Зубков. МОК в ноябре 2017-го лишил его двух золотых медалей олимпиады Сочи за допинговые нарушения и пожизненно отстранил его от участия в Олимпийских играх. Зубков медали в МОК не вернул.
Комментарии5
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vasyakirin 24 декабря 2018 | 11:11
не пойму при чем тут Суд?
чито клубные разборки по правилам и регламенту, теперь ждем суда по поводу забили мяч или нет?
danko1 24 декабря 2018 | 11:18
vasyakirin: Идиоты.
Они что, считают Мосгорсуд инстанцией выше международного арбитража?
Выставляют не только себя, но и Россию на посмешище.
otets_zvezdonyi 24 декабря 2018 | 11:18
vasyakirin: не поймёшь, ибо глуп и туп...
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 11:12
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stopkran1969 24 декабря 2018 | 11:22
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