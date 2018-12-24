Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил Индонезии помощь в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил Индонезии помощь в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях. Посла Индонезии пригласили ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли, написал Рогозин в своём Твиттере.
В Индонезии в результате удара цунами погиб 281 человек, более тысячи пострадали. Ещё 57 числятся пропавшими без вести.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 11:07
Куда он со своим свиным рылом полез в Калашный ряд?
"дистанционное зомбирование!
grs_alx_112018 24 декабря 2018 | 11:10
mikhail_spb_: Особенно это выглядит оптимистично на фоне преждевременного вывода из состава группировки двух из трех Ресурсов. По самых радужным оценкам Рф на рынке данных дистанционного зондирования занимает от 1 до 3%.
vasyakirin 24 декабря 2018 | 11:14
grs_alx_112018: В принципе, мы знаем как работает Гидрометцентр...,Да и как Индонезии долги прощаем....
evgolius7 24 декабря 2018 | 11:10
Этот патриотический козлик обзаботился Индонезией....
Скотине некогда заниматься Россией....вот так и дербанят своих, что бы аборигены Индонезии не отказывали себе ни в чём.
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tvitov66 24 декабря 2018 | 11:15
evgolius7: Индонезия - крупнейший поставщик пальмового масла ... если С-400 и сей батут впарить не получится, то придется платить проклятыми долларами ... а их, в отличии от шахтеров, жалко по настоящему
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 11:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kamen_12 24 декабря 2018 | 11:23
mikhail_spb_: Суконное рыло, иначе смысла нет.
victoro 24 декабря 2018 | 11:16
Глава Роскосмоса может помочь просверлить дополнительные дырки в биноклях.
platonnekafrin 24 декабря 2018 | 11:16
если вы помните, пончик проваливает внутрь луны и оказывается на берегу моря, где много соли, но жители ее не используют. Пончик основывает свое дело - начинает продавать соль, и быстро богатеет. Но другие богачи начинают снижать на соль цены, и Пончик разоряется. В итоге он вынужден вернуться на землю, чтоб возглавлять роскосмос и предупреждать о стихийных бедствиях.
cromwel 24 декабря 2018 | 11:17
вот когда россиянам нужно помочь так они свои языки в жопу засовывают.
bratec_kot_voskrese 24 декабря 2018 | 11:24
cromwel:
Нам от их помощи ещё хуже. Пусть хотя бы просто не мешают)))
leonty 24 декабря 2018 | 11:24
Надо срочно предупредить Индонезию о стихийном бедствии под названием Рогозин...
buzukin074 24 декабря 2018 | 11:26
А чего ж на жителях тропических островов не потренироваться? Заодно можно рассмотреть все подводные лодки - в свободное от предупреждений о цунами время, канешна же :) Ничего личного - только бизнес, но какой выгодный :)
grs_alx_112018 24 декабря 2018 | 11:32
Ну что бы было совсем наглядно - вот Вам реально работающая моделька - возьмите яблоко, вязальную спицу и овощечистку. Протыкаете яблоко и закрепляете под углом наклона Земли. Овощечистка будет играть роль сенсора с полосой некоторой захвата. Вращайте яблоко и чистите кожуру - примерно так это и работает. Над одной и той же частью поверхности спутник проходит с периодичностью в несколько часов. Легко понять что для хвата всей поверхности Тихого океана требуется группировка в количестве больше 1-2 :)) Сейчас реально сканирует поверхность один Ресурс.
А дальше начинается полная жопа - передача в ГЦПОД, нормализация, устранение сбойных трок и столбцов - короче до фига всего. И только потом нужно применить алгоритмы определения угроз и распознавания тех или иных объектов.
wrongway1 24 декабря 2018 | 11:34
поставки собачек такс Индонезии
bor_borg 24 декабря 2018 | 11:34
даликоооо нам до индонезии.
надо с джинсов начинать.
хорошие джинсы там. крепкие. без дырок.
dr_nemos 24 декабря 2018 | 11:34
Писец индонезии....