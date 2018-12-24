Расследователи убийства российских журналистов в ЦАР готовятся опубликовать новые сведения о трагедии
Расследователи убийства российских журналистов в ЦАР готовятся опубликовать новые сведения о трагедии. Об этом в интервью «Медузе» сказал предприниматель Михаил Ходорковский.
Михаил Ходорковский подчеркнул, что некоторые добытые сведения нельзя опубликовать сейчас, потому что позже их нельзя будет использовать в суде.
Комментарии9
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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 11:05
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kottigr1 24 декабря 2018 | 11:09
vitaly_sm23: Для РФ подобные расследования бессмысленны. Даже если выяснится,к примеру, что Путин на завтрак кушает младенцев, россияне смогут пожелать ему лишь "Приятного аппетита!"...
kamen_12 24 декабря 2018 | 11:12
kottigr1: Слава Украине! Как вчера праздник уна унсо прошёл? Сколько евреев убили?
kottigr1 24 декабря 2018 | 11:30
kamen_12: Кстати.. А может быть личный повар Путина и стал таким влиятельным, что прекрасно знает из каких блюд состоит меню Владимира Владимировича ? Были же уже в мировой практике всякие там Бокассы..
splin2 24 декабря 2018 | 11:16
Кого судить будут? Неужели повара ФСО ?
tvitov66 24 декабря 2018 | 11:20
splin2: "Во деревня, а! Ну ты даешь! Кто же его посадит? Он же памятник!"(с)
skuller 24 декабря 2018 | 11:25
А че там с расследованием Пети Верзилова?))) Ему же из него просроченный кокс подсунули? Ау, хомячье, что молчите?
good_water 24 декабря 2018 | 11:28
Ходор сам на убийство этих журналистов послал
И теперь на этом деле создаёт себе политический капитал!
sasass 24 декабря 2018 | 11:38
Видимо и в ЦАРе основательно наследили , как и в Солсбери...