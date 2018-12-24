Международные инвесторы за год вывели из России более 1 миллиарда долларов
Это стало рекордом за последние пять лет и одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран.
Негативный настрой иностранных инвесторов по отношению к России сохранялся большую часть года. Лишь в январе, как пишет газета «Коммерсант», российские фонды зафиксировали приток инвестиций более 0,5 миллиарда долларов, а затем рынок накрыли две мощные волны оттока. Весной он составил 700 миллионов. Летнее затишье сменилось осенью новым исходом, который продолжается до сих пор. За три последние недели отток иностранных денег из фондов, ориентированных на российский рынок составил 330 миллионов. Больше чем в этом году они теряли только в 2013-м — свыше 3 миллиардов.
Издание отмечает, что аномальное поведение инвесторов на российском рынке вызвано геополитическим фоном вокруг страны. Речь идет о многочисленных санкциях США. А в последние месяцы пессимизма добавили цены на нефть.
По словам аналитиков, долгое время этот фактор особо не сказывался на рынке. Однако, когда были пробиты уровни 60 и 55 долларов за баррель, он стал доминировать.
Впрочем, за счет высокого спроса от внутренних инвесторов российские фондовые индексы оказались в числе лучших.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 24 декабря 2018 | 11:04
А "международные инвесторы" - это случайно не российские чиновники, которые пытаются с выгодой пристроить свои награбленные и выведенные в офшоры бабки?
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 11:06
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 24 декабря 2018 | 11:09
Международные инвесторы вывели 1 млрд. руб., т.к. при бандитском режиме не желают инвестировать, а российские олигархи и воры вывели 90 млрд. руб., т.к. желают грабить в России, но свою жизнь с ней не связывают.
danko1 24 декабря 2018 | 11:11
danko1: Опечатка. Конечно выводят доллары.
ignachio 24 декабря 2018 | 11:11
"среди фондов развивающихся стран."
Нам то что, Россия не развивающаяся страна.
Вот что творится в фондах загнивающих стран, это для нас актуальнее.
evgolius7 24 декабря 2018 | 11:24
Вдумайтесь.
Запад всегда мог удавить РФ.
Даже не войнам, а просто закрыв доступ к кредитам и рынку.
Но он этого не делал, давая возможность РФ развиться в нормальное государство.
А КГБ-шный дегенерат воспринял это как "слабость" и начал с голой жопой "менять миропорядок".
lager23 24 декабря 2018 | 11:26
07.06.2018 Москва
«Если говорить в какой полосе мы находимся, то мы движемся в сторону «белого» цвета. Даже в Арктике есть вкрапления серого. Мы вышли на устойчивую траекторию роста экономики. Растет промышленность, сельское хозяйство. У нас исторический минимум по инфляции. Продолжает расти продолжительность жизни».
Да здравствует "белый" путинский цвет!
kottigr1 24 декабря 2018 | 11:07
mikhail_spb_:
Умом Россию не понять
Здесь нужно врать и воровать..
galina_683 24 декабря 2018 | 11:28
kottigr1:
Путин обещал прорыв?
Путин сделал !
Прорвало...
luger_max_otto 24 декабря 2018 | 11:09
И эти тоже. Просто очень трудно посчитать, сколько вывез из России кооператив "Озеро" и прочие народные слуги.
Раньше- то было скромней: эти самые слуги понимали, что ежели удерут- то будут кем- то вроже зверьков в зоопарке- ну и обходились:
А по шоссе на Калуги и Луги
В дачное царство, в казенный уют
Мчатся в машинах народные слуги
Мчатся- и грязью народ обдают!
tvitov66 24 декабря 2018 | 11:11
mikhail_spb_: /А "международные инвесторы" - это случайно не российские чиновники ...
Не, отток капитала из скреПОНОСной Родины вошьдя исчисляется десятками миллиардов, а это так себе - копейки, мелочь в мутном потоке
lenin3 24 декабря 2018 | 11:05
Дык,это ещё не посчитали,сколько кооператив "Озеро"и другие присосавшиеся вывезли...
platonnekafrin 24 декабря 2018 | 11:19
Ох тяжела виолончелька в этот год... Тут либо силы не те, либо пожадничал со страху.
galina_683 24 декабря 2018 | 11:24
9 фев, 2017г. 16:23
Путин пообещал улучшение делового климата в России
Президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей отметил, что власти настроены убрать все, что мешает экономике двигаться вперед
"Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру, - обратился российский лидер к участникам съезда. - И, конечно, будем настраивать систему профессионального и высшего образования на потребности отечественной промышленности, сельского хозяйства, других отраслей".
Видали, как инвестиционный климат настроился? То ли ещё будет...
stopkran1969 24 декабря 2018 | 11:35
galina_683: убрать все, что мешает экономике? С себя надо начинать, с себя
fessgray 24 декабря 2018 | 11:25
мы хотим всем рекордам наши громкие дать имена!
piterrr 24 декабря 2018 | 11:27
Если это действительно международные инвесторы, а не члены путинской ОПГ, перебрасывающие наворованное в России, то они молодцы что бегут из гэбистской помоечной рашки!