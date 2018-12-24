Международные инвесторы за год вывели из России более 1 миллиарда долларов

Это стало рекордом за последние пять лет и одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран.

Негативный настрой иностранных инвесторов по отношению к России сохранялся большую часть года. Лишь в январе, как пишет газета «Коммерсант», российские фонды зафиксировали приток инвестиций более 0,5 миллиарда долларов, а затем рынок накрыли две мощные волны оттока. Весной он составил 700 миллионов. Летнее затишье сменилось осенью новым исходом, который продолжается до сих пор. За три последние недели отток иностранных денег из фондов, ориентированных на российский рынок составил 330 миллионов. Больше чем в этом году они теряли только в 2013-м — свыше 3 миллиардов.

Издание отмечает, что аномальное поведение инвесторов на российском рынке вызвано геополитическим фоном вокруг страны. Речь идет о многочисленных санкциях США. А в последние месяцы пессимизма добавили цены на нефть.

По словам аналитиков, долгое время этот фактор особо не сказывался на рынке. Однако, когда были пробиты уровни 60 и 55 долларов за баррель, он стал доминировать.

Впрочем, за счет высокого спроса от внутренних инвесторов российские фондовые индексы оказались в числе лучших.