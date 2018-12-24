Известного видеоблогера Амирана Сардарова отпустили из полиции после профилактической беседы
Известного видеоблогера Амирана Сардарова отпустили из полиции после профилактической беседы. Как сообщает телеканал 360, накануне Сардаров встречался со своими поклонниками недалеко от метро «Охотный ряд» в центре Москвы. Сардарова задержали из-за того, что на встречу пришло слишком много людей. Блогер пообещал, что в следующий раз будет действовать по закону и проводить санкционированные встречи.
Комментарии5
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vorshun 24 декабря 2018 | 11:07
"видеоблогера Амирана Сардарова отпустили из полиции после профилактической беседы"
Надо и горного посадить в кутузку для профилактической беседы.
Это поумерит его писательский зуд.
waldy 24 декабря 2018 | 11:14
vorshun: Какая нахрен "кутузка", если его писательские миазмы оплачивают из госфонда пропаганды.
secondvenmud 24 декабря 2018 | 10:55
"отпустили из полиции после профилактической беседы"
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Ну наверняка без бутылки из-под новогоднего "шампанского" не обошлось.
waldy 24 декабря 2018 | 11:12
secondvenmud: Во всяком случае пообещали, что на следующей "профилактической беседе" посадят не на стул, а на бутылку шампанского. Штаны придётся приспустить.
kamen_12 24 декабря 2018 | 10:57
Чего он такого хитрого видеобложит, даже поклонники есть.