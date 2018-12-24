Известного видеоблогера Амирана Сардарова отпустили из полиции после профилактической беседы. Как сообщает телеканал 360, накануне Сардаров встречался со своими поклонниками недалеко от метро «Охотный ряд» в центре Москвы. Сардарова задержали из-за того, что на встречу пришло слишком много людей. Блогер пообещал, что в следующий раз будет действовать по закону и проводить санкционированные встречи.