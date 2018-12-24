Канатная дорога в московских Лужниках перевезла более 200 тысяч пассажиров. Бесплатный период действует до 24 декабря включительно, рассказали ТАСС в пресс-службе оператора.

Стоимость проезда в будни в одну сторону составит 400 рублей, туда и обратно 700 рублей. В выходные на 100 рублей дороже. Протяжённость канатной дороги около 700 метров.