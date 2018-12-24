Британская полиция продолжает поиски людей, которые запускали беспилотники и парализовали работу аэропорта Гатвик
Британская полиция продолжает поиски людей, которые на прошлой неделе запускали беспилотники и парализовали работу аэропорта Гатвик. По данным Ассошиейтед Пресс, двое подозреваемых, задержанных ранее, отпущены.
Гатвик пообещал 50 тысяч фунтов за информацию, которая поможет задержать нарушителей.
Комментарии2
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kazlevich1949 24 декабря 2018 | 10:41
Да уж, за та-а-акие деньги и сознаться можно, что это твой беспилотник - намедни с внуками на улице запускали такой "беспилотник" (за верёвочку дергаешь - он раскручивается и улетает) вот его порывом ветра куда-то, ну туда и унесло...по сей день найти не можем, а он вон где выскочил. Земля то круглая. Дяденьки, мы больше не будем!
skuller 24 декабря 2018 | 10:46
Криворотая Мэй, даю наводку. Ищешь двух россиян по камерам и валишь все на них, мелкобританское быдло всё равно схавает...