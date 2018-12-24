Британская полиция продолжает поиски людей, которые запускали беспилотники и парализовали работу аэропорта Гатвик

Британская полиция продолжает поиски людей, которые на прошлой неделе запускали беспилотники и парализовали работу аэропорта Гатвик. По данным Ассошиейтед Пресс, двое подозреваемых, задержанных ранее, отпущены.



Гатвик пообещал 50 тысяч фунтов за информацию, которая поможет задержать нарушителей.