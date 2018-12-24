Бывший журналист немецкого издания «Шпигель» Клаас Релотиус, который фабриковал материалы, может попасть под суд
Бывший журналист немецкого издания «Шпигель» Клаас Релотиус, который фабриковал материалы, может попасть под суд. Редакция издания обнаружила, что бывший сотрудник собирал деньги с читателей для героев его публикаций – турецких детей-сирот. Деньги поступали на личный счёт журналиста. Какую сумму удалось собрать Релотиусу, пока неизвестно.
Руководство «Шпигель» пообещало передать всю информацию в прокуратуру.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sim202_ 24 декабря 2018 | 10:38
Ау, киселевы-соловьевы!
kamen_12 24 декабря 2018 | 10:46
sim202_: Чего хотел?
skuller 24 декабря 2018 | 10:44
Зато либерасы любят кивать на " честную" европейскую прессу...
kamen_12 24 декабря 2018 | 10:51
skuller: Они там все фантасты, не один же он из носа бедных детей выковыривает.
noxepy_88 24 декабря 2018 | 10:46
Кольцо вокруг дружков террана сжимается!