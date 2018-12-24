Бывший журналист немецкого издания «Шпигель» Клаас Релотиус, который фабриковал материалы, может попасть под суд. Редакция издания обнаружила, что бывший сотрудник собирал деньги с читателей для героев его публикаций – турецких детей-сирот. Деньги поступали на личный счёт журналиста. Какую сумму удалось собрать Релотиусу, пока неизвестно.

Руководство «Шпигель» пообещало передать всю информацию в прокуратуру.