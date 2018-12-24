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10:30, 24 декабря 2018

Власти Хабаровского края попросят правительство России сделать Хабаровск городом федерального значения

Власти Хабаровского края попросят правительство России сделать Хабаровск городом федерального значения, сообщил губернатор Сергей Фургал. 13 декабря президент Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток.

Губернатор отметил, что некоторые федеральные структуры останутся в Хабаровске, а МЧС и Министерство обороны расширят своё присутствие в регионе.

Комментарии

4

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danko1 24 декабря 2018 | 10:34

Все эти переименования, переносы- только видимость деятельности, а в результате огромные деньги на ветер и неудобства людям.

ostapba 24 декабря 2018 | 10:45

Уж лучше сразу обьявить вольным городом..
...При условии, что ХАБАРОВСК будет объявлен вольным городом. Бенеш-это голова. Ведь им же нужно сбывать кому-нибудь свои сельскохозяйственные орудия? Вот мы и будем покупать.

При этом сообщении глаза стариков блеснули. Им уже много лет хотелось покупать и продавать,

gvs 24 декабря 2018 | 10:45

Зачем мелочиться? Сразу в ООН и Папе Римскому, чтобы сделали Хабаровск городом МИРОВОГО значения! ))))

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ivar1964 24 декабря 2018 | 11:00

Почему-то у меня возникла ассоциация с Магдебургским правом. Вот только начало ему было положено в 13-м веке.

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