Роскомнадзор не разрабатывает новую дорогостоящую систему блокировку сайтов и приложений, заявил ТАСС глава ведомства Александр Жаров. Ранее Русская служба ВВС сообщала, что на введение этой системы Роскомнадзор намерен потратить 20 миллиардов рублей. «Мы не обращались в Министерство финансов ни за двадцатью миллиардами, ни за другой суммой», — утверждает Жаров. Однако, он подтвердил, что Роскомнадзор работает над созданием эффективной точечной блокировки контентов не только сайтов, но и приложений.