Роскомнадзор не разрабатывает новую дорогостоящую систему блокировку сайтов и приложений
Роскомнадзор не разрабатывает новую дорогостоящую систему блокировку сайтов и приложений, заявил ТАСС глава ведомства Александр Жаров. Ранее Русская служба ВВС сообщала, что на введение этой системы Роскомнадзор намерен потратить 20 миллиардов рублей. «Мы не обращались в Министерство финансов ни за двадцатью миллиардами, ни за другой суммой», — утверждает Жаров. Однако, он подтвердил, что Роскомнадзор работает над созданием эффективной точечной блокировки контентов не только сайтов, но и приложений.
Комментарии9
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sem911 24 декабря 2018 | 10:37
вот же сатрапы... душители свободы.
danko1 24 декабря 2018 | 10:38
Роскомнадзору и обращаться в Министерство финансов нет необходимости.
Для удушения гласности власть никаких денег не жалеет. Могут и из бюджета, и из резервного фонда выдать.
Это для людей денег нет, а на сохранение преступного режима денег не жалеют.
good_water 24 декабря 2018 | 10:49
danko1:
Галя, дай только срок
И твой поганый язык завяжут в узелок!
mulltipulti 24 декабря 2018 | 11:12
good_water: Роскомнадзор! выпей море!
aleks50 Алексей Клубников 24 декабря 2018 | 10:39
Мы не обращались, они сами нам дали.
tetriz 24 декабря 2018 | 10:40
Китай 30 лет уже блокирует.
Толку = 0. (ноль).
stopkran1969 24 декабря 2018 | 10:48
Как бы ещё воду и воздух платными сделать?
leonty 24 декабря 2018 | 10:48
"Роскомнадзор не разрабатывает...". Вдумайтесь в формулировку. Конечно, куда ж им с ворованными медицинскими диссертациями, еще что то разрабатывать. Разрабатывают, конечно, какие то не брезгливые программеры...
hz6691 24 декабря 2018 | 11:24
— А это не вы ехали через Янковку на арбе с сеном и заснули, а у вас тем временем волов увели?
— Волы серые? Один с пятном? Нет, это не я.