Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина уйдет из биатлона по окончании сезона

Кузьмина единственная биатлонистка, которая выигрывала золотые медали на трех Олимпиадах – Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. Все эти награды она принесла Словакии, хотя начинала выступать за Россию и даже дебютировала в Кубке Мира, однако затем вышла замуж за уроженца Петропавловска-Камчатского израильтянина Даниэля Кузьмина и переехала в Словакию, где ее карьера сложилась наилучшим образом. Парадокс, но родные брат и сестра выступали за разные национальные команды. Младший брат Анастасии Антон Шипулин – лидер сборной России. О том, что этот сезон станет для Кузьминой последним, объявил ее муж Даниэль. Президент Союза Биатлонистов России Владимир Драчев выразил надежду, что после окончания карьеры Анастасия будет помогать сборной нашей страны.



Накануне Кузьмина выиграла очередное золото на этапах Кубка Мира. В чешском Новее место она финишировала первой в масс-старте.