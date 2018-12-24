Глава Пентагона Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии

Сегодня стало известно, что он оставит свою должность до конца года, на два месяца раньше объявленного срока. Президент Трамп уже нашёл замену министру обороны.

Нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис не согласился с решением Трампа вывести войска из Сирии. Но, тем не менее, приказ подписал, это подтвердили телеканалу CNN в министерстве обороны США. В документе указаны точные сроки и порядок вывода военных из арабской страны, эту информацию журналистам пока не сообщили. О своей отставке Мэттис объявил в пятницу. Он уйдёт со своего поста в ближайшие дни. Белый дом сначала заявлял, что это произойдёт в конце февраля. Теперь же уже с нового года исполнять обязанности главы Пентагона будет Патрик Шэнахан, сейчас он замминистра обороны. Важный пост занял полтора года назад, до этого был одним из руководителей в компании Boeing. Где занимался как гражданскими, так и военными проектами. На высокую должность в Пентагоне его лично выдвинул Трамп. Президент США дал понять: уход Мэттиса не повлияет на решение о выводе из Сирии американских военных. Штаты также планируют вдвое сократить контингент своих войск в Афганистане, где находится больше 17ти лет после терактов 11 сентября.

Президент Трамп по данным газеты Washington Post принял решение о выводе войск из Сирии после разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Белый дом это опровергает и утверждает, что такое решение назревало давно.