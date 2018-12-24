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10:00, 24 декабря 2018

Глава Пентагона Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии

Сегодня стало известно, что он оставит свою должность до конца года, на два месяца раньше объявленного срока. Президент Трамп уже нашёл замену министру обороны.

Нынешний глава Пентагона Джеймс Мэттис не согласился с решением Трампа вывести войска из Сирии. Но, тем не менее, приказ подписал, это подтвердили телеканалу CNN в министерстве обороны США. В документе указаны точные сроки и порядок вывода военных из арабской страны, эту информацию журналистам пока не сообщили. О своей отставке Мэттис объявил в пятницу. Он уйдёт со своего поста в ближайшие дни. Белый дом сначала заявлял, что это произойдёт в конце февраля. Теперь же уже с нового года исполнять обязанности главы Пентагона будет Патрик Шэнахан, сейчас он замминистра обороны. Важный пост занял полтора года назад, до этого был одним из руководителей в компании Boeing. Где занимался как гражданскими, так и военными проектами. На высокую должность в Пентагоне его лично выдвинул Трамп. Президент США дал понять: уход Мэттиса не повлияет на решение о выводе из Сирии американских военных. Штаты также планируют вдвое сократить контингент своих войск в Афганистане, где находится больше 17ти лет после терактов 11 сентября.

Президент Трамп по данным газеты Washington Post принял решение о выводе войск из Сирии после разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Белый дом это опровергает и утверждает, что такое решение назревало давно.

Комментарии

7

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neyexo 24 декабря 2018 | 10:08

Выходит, Эрдоган должен быть доволен, остается только выдать Гюлена.
Потеряли друга.

sekretniy_fizik 24 декабря 2018 | 11:33

Выводят они... Эхо, а на каком таком основании янкели вообще в Сирии находились? Ведь ни мандата ООН, ни приглашения законной власти у них не было. Нагло влезли в Сирию, теперь бесславно драпают оттуда, уничтожив тысячи мирных сирийцев в Ракке и превратив её в груду развалин. Вот и вся их победа над ИГ, уничтоженная Ракка. Столь же бесславно и из Афгана свалят после 17-ти лет "войны" с "Аль-Каидой". Вояки гребанные, 17 лет нос из Кабула высунуть боялись, своей "матерью всех бомб" ( многотонной супербомбой ) лишь сусликов и тушканчиков в пещерах и пустыни пугая. Единственное "достижение" янкелей в Афгане, так это то, что наркоты там при них стали делать в сотни раз больше, чем при те же талибах.

(комментарий скрыт)

dmitry35 24 декабря 2018 | 10:16

"В документе указаны точные сроки и порядок вывода военных из арабской страны, эту информацию журналистам пока не сообщили".
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Конечно, если график вывода расписан до 2030 года, зачем будоражить общественность раньше времени.

nikmart001 24 декабря 2018 | 10:35

Войска то конечно начнут выводить, но базу на всякий случай оставят!

delovoy_podolsk 24 декабря 2018 | 10:38

А зачем там быть американцам, если там есть военизированные наёмники из России, а для поддержки турецкие войска? Это только россиянам лапшу на уши вешают, что у России и США там разные интересы. У России вообще нет никаких интересов, она выполняет только то, что ей скажут США. Без сомнения, США Россию всё время подставляют. Но роль России в этом и заключается - быть подставленной, сделавшей чёрную работу... и т.д. и т.п. Не умеешь работать головой работай телом, если женщина, и руками, если мужчина.

valeromm 24 декабря 2018 | 10:39

Молодец Эрдоган, все-таки вздрючил США.
США потеряли лицо и прогнулись перед жесткой позицией Турции.
Это нам пример того, что США понимают только силу.

Теперь будет война турков с курдами. В результатах которой я лично сомневаюсь.

ionessi 24 декабря 2018 | 11:38

valeromm:
После инцидента с нашим самолетом, сбитым туракми, курды могли выбрать Россию в качестве союзника. Но...предпочли США. Видимо, посчитали, что после истребителя Эрдоган с Путиным уж точно не договорятся, а значит, не объединят свои усилия.
Но просчитались.
И вот США курдов кинули, разменяли на прикрытие зада саудитов в скандале в Хашоги.
А ведь курды были пушечным мясом при разгроме ИГИЛ на подконтрольной США территории, которым сейчас хвалится Трамп. И им очень весомые гарантии давались, раз уж Бешеный Пес хлопнул дверью.

Получается, только Путин не сдает тех, кому что-то обещает. Как Асаду, например.
Курдам и всем другим - наука на будущее.

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