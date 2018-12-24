День траура объявлен сегодня в Пермском крае

В результате пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске погибли 9 рабочих. ЧП произошло в субботу, только накануне спасатели ликвидировали все очаги возгорания. Из шахты подняли на поверхность тела погибших. Возбуждено уголовное дело, четверо подозреваемых уже задержаны, подтвердила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание было вызвано строительными работами.