Тарифы на услуги мобильной связи повысятся с нового года
Крупнейшие сотовые операторы предупреждают об этом своих абонентов.
«Вымпелком» еще на прошлой неделе разослал СМС клиентам, в которых сообщается, что корпоративные тарифы и стоимость подключенных услуг с 1 января увеличится на коэффициент чуть более 1%. «МегаФон» предупредил, что обновит цены с 9 января. Обе компании объяснили подорожание повышением с января ставки НДС с 18 до 20%. На сайте Tele2 также говорится, что изменения произойдут с января на части архивных тарифов. При этом отмечается, что это связано не с повышением НДС, а с инфляцией, валютными колебаниями и новыми затратами. Оператор подчеркивает, что более 40% тарифов останутся неизменными. Абонентов МТС о повышении тарифов пока не предупреждали.
Как пишет «Коммерсанет» со ссылкой на агентство Content Review, номинально повышение НДС ведет к удорожанию цены на 1,6%, но в реальности, чтобы нивелировать увеличение налога по всей цепочке ценообразования услуг, тарифы должны вырасти на 10–20%.
Эксперты полагают, что окончательно операторы заложат компенсацию НДС в новых тарифах, которые они, скорее всего, запустят в первом квартале 2019 года.
Комментарии33
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kir_pich_101 24 декабря 2018 | 10:06
То же самое можно сказать про все, что нас окружает, за все придется платить больше.
За ВСЕ...
Спасибо окурку...
tvitov66 24 декабря 2018 | 10:14
kir_pich_101: будем еще более лучше осваивать Skype, WhatsApp и Viber
skuller 24 декабря 2018 | 10:18
tvitov66: Тебе чтобы приложениями воспользоваться нужно за интернет заплатить для начала.
tvitov66 24 декабря 2018 | 10:33
skuller: а ты на сайт ЭХО без интернета ходишь? Я по любому за интернет заплачу, просто теперь, если есть возможность, позвоню через Skype, WhatsApp и Viber, а не через оператора сотовой связи
speculyant 24 декабря 2018 | 10:38
tvitov66: так интернет тоже операторы предоставляют! Думаете,для него сделают исключение? ;0)
skuller 24 декабря 2018 | 10:42
tvitov66: Да смотри от 30 рублей не разорись))) а лучше проволоку натяни со стаканами и по ней звони, а то вдруг на флакон бояры не хватит...
tvitov66 24 декабря 2018 | 11:00
skuller: эти "30 рублей" за месяц складываются не в одну тысячу, так что я лучше жене на цветы и детям на мороженное их потрачу. Ты можешь отдать их хоть в "ПУтинФОН", я не против
arc1000i 24 декабря 2018 | 10:36
kir_pich_101: Благодарите себя или своих родителей. Сами всё проскакали в 1991-м.
kreamssdick 24 декабря 2018 | 10:39
arc1000i: в 1991 сотовая связь была гораздо дешевле, только принтеры и ксероксы было необходимо регистрировать в КГБ
skuller 24 декабря 2018 | 11:13
kreamssdick: Кому ты заливаешь про дешевле.
kreamssdick 24 декабря 2018 | 11:19
skuller: примитивные ольгинцы не понимают сарказма
skuller 24 декабря 2018 | 11:27
kreamssdick: Да куда уж нам до стецевских хохлоботов...
riccon 24 декабря 2018 | 11:32
kir_pich_101:
[Спасибо окурку... ]
[Спасибо окурку... ]
Невидимую руку рынка благодари. Власть просто реагирует на обстоятельства.
lager23 24 декабря 2018 | 10:08
Готовимся к прорыву!
lager23 24 декабря 2018 | 10:11
lager23: Sep 18, 2018 · России необходимо добиваться прорывного развития в экономике, технологиях, социальной ... задачи, конечно, всегда будет очень высока", — сказал Путин. "Москва
tvitov66 24 декабря 2018 | 10:17
scimitar: поговаривают что он собак любит и даже пластической хирургией не брезгует ... но что-бы пол поменял?!?
cromwel 24 декабря 2018 | 10:16
Спасибо товарищу Вове за нашу счастливую жизнь. И детство и старость. И вообще за всё.
Правда сам Вова нас убеждает что это англичанка с американцем нам гадят.
einsam 24 декабря 2018 | 10:23
cromwel: Одно не отменяет другого.
olgkiev 24 декабря 2018 | 10:16
Успейте поздравить родных и близких с Новым Годом до 24 .00 :-)
skuller 24 декабря 2018 | 10:20
olgkiev: Да лан прям разнылась. У меня на Теле2 тарив 600 р безлимит, ну станет 660, что теперь из за 60 рублей поздравлять всех со всеми праздниками за полгода?)Раз такая нищая то выкинь мобильник и звони по стационару.
vanadium_v 24 декабря 2018 | 10:28
skuller: да я в шоке от постов,
у меня на теле 2 будет вместо 200 руб 220 руб...
че делать.... че делать???
на 20 руб повышение))))))))))))
speculyant 24 декабря 2018 | 10:55
vanadium_v: проезд по зсд был 45,стал 54. Фигня... Но:в месяц ездил на .1300,щас на 1600. Фигня? За год под 4 штуки. Соляра была 35,щас 45. 10 руб.фигня? За месяц норм.езды (3т.км)еще трешка из кармана. В год-сам умножишь,богатей. Мегафон безлимит 1200,будет 1320. И так ВСЕ!!! Ну само собой,тебе.мильенщику,пофиг.;0)
skuller 24 декабря 2018 | 11:15
speculyant: Ты еще вспомни совок и тамошние цены. Капитализм хотел? Получите.
nf5096004 24 декабря 2018 | 10:29
skuller: ты не понял, что теперь абсолютно за все будешь платить больше, так что 60 рублями не отделаешься.
rampa 24 декабря 2018 | 10:31
skuller: а что стационарный не будет повышен? А ты знаешь сколько стоят звонки по стационарному по сравнению с мобильным?
И если тебе "богачу", платящему за связь 600 руб, все-равно, то мог бы напрячься и подумать не только о защите власти, но и о тех десятков миллионов россиян, для которых каждая сотня руб дорога. Русофоб ты поганый
skuller 24 декабря 2018 | 10:39
rampa: Ты рот свой прикрой, я никого не оскорблял. Стационара у меня лет 10 нет по ненадобности, даже не знаю сколько он стоит. Моя мать-пенсионерка в месяц тратит 300 р. , ну будет тратить 330, это прям такая проблема? Я власть не защищаю, но и ныть из за 30 рублей в месяц глупость несусветная. Кака какой нибудь вонючий либераст не напишет, так отдыхает он только за границей, пьет коньяк по 5 тыс за бутылку и живет в коттедже, а тут прям из за тридцатки все волосы себе из задницы вырвали. О народе вы думаете...Плевать вы хотели на народ, который вы считаете быдлом, ватой и рабами. Вам хавальник ваш вонючий открыть лишний раз повод нужен, да на митинге грант срубить. 2% д.....
satttana_perrrrkele 24 декабря 2018 | 10:17
Самое смешное, что для сотовых операторов, повышение НДС, практически ничего не меняет. НДС - это возвратный налог. Раньше они получали обратно 18%, теперь будут получать 20%. Обратно, Карл!
Но если есть повод стырить - как не воспользоваться?
gennady_77 24 декабря 2018 | 10:24
satttana_perrrrkele: именно. ндс оплачивает конечный потребитель, т.е. мы с вами. но операторы тоже получат счета з новой ставкой ндс от своих контрагентов (аренда, электричество и прочее).
vanadium_v 24 декабря 2018 | 10:25
ага, оплачиваю теле-2 абонентскую 200 руб в месяц,
с нового года будет 220,
20 руб повышения????,
да вы чего смеётесь про это писать,
да еще и дискуссию развернули типа Путин виноват)))),
как будто самопровозглашенные российские либералы
пить меньше будут на эту сумму????
как бухали по элитным ресторанам так и будут дальше бухать, ничего не поменяется.............
payalnick 24 декабря 2018 | 10:31
А вот стоимость трансляции 1 и 2го канала не подорожает. Ибо сделана на отечественных радиолампах. Так что смотрите Кисилева и Соловьева бесплатно
tvitov66 24 декабря 2018 | 10:56
payalnick: очень даже подорожает, ибо переход на DVB-T2 заставит купить как минимум приставку, а то и новый телевизер
arc1000i 24 декабря 2018 | 10:33
И пофиг! У знакомых в Москве тариф МТС такой, что все звонки на "московские" номера МТС, а также на городские телефоны бесплатно. Платят только за СМС. Отдельные товарищи рублей на десять в месяц наговаривают.
riccon 24 декабря 2018 | 11:30
Главное - не останавливаться с потреблением импорта, выводя стахановскими темпами из экономики заработанные страной нефтедоллары. Подвиг Венесуэлы должен быть повторен и усилен. Самое обидное, что импортофилы даже не догадываются, что причины их завтрашних страданий - это их вчерашние хотелки. Ну, и в какой-то степени Путин, который им в этих их хотелках потакал, как бабушка потакает во всем своим глупеньким внучкам.