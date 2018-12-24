Тарифы на услуги мобильной связи повысятся с нового года

Крупнейшие сотовые операторы предупреждают об этом своих абонентов.

«Вымпелком» еще на прошлой неделе разослал СМС клиентам, в которых сообщается, что корпоративные тарифы и стоимость подключенных услуг с 1 января увеличится на коэффициент чуть более 1%. «МегаФон» предупредил, что обновит цены с 9 января. Обе компании объяснили подорожание повышением с января ставки НДС с 18 до 20%. На сайте Tele2 также говорится, что изменения произойдут с января на части архивных тарифов. При этом отмечается, что это связано не с повышением НДС, а с инфляцией, валютными колебаниями и новыми затратами. Оператор подчеркивает, что более 40% тарифов останутся неизменными. Абонентов МТС о повышении тарифов пока не предупреждали.

Как пишет «Коммерсанет» со ссылкой на агентство Content Review, номинально повышение НДС ведет к удорожанию цены на 1,6%, но в реальности, чтобы нивелировать увеличение налога по всей цепочке ценообразования услуг, тарифы должны вырасти на 10–20%.

Эксперты полагают, что окончательно операторы заложат компенсацию НДС в новых тарифах, которые они, скорее всего, запустят в первом квартале 2019 года.