В Краснодарском крае жителей сёл, которые постоянно затапливает в результате ЧС, переселят в многоэтажные дома

В Краснодарском крае жителей сёл, которые постоянно затапливает в результате ливней и других чрезвычайных ситуаций, переселят в многоэтажные дома. Площадки под строительство будут определены в будущем году, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В октябре в Краснодарском крае было подготовлено около 30 населённых пунктов. Погибли 6 человек, пострадали не менее 700, напоминает ТАСС.