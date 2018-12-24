В Краснодарском крае жителей сёл, которые постоянно затапливает в результате ЧС, переселят в многоэтажные дома
В Краснодарском крае жителей сёл, которые постоянно затапливает в результате ливней и других чрезвычайных ситуаций, переселят в многоэтажные дома. Площадки под строительство будут определены в будущем году, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В октябре в Краснодарском крае было подготовлено около 30 населённых пунктов. Погибли 6 человек, пострадали не менее 700, напоминает ТАСС.
Комментарии4
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delovoy_podolsk 24 декабря 2018 | 09:45
А кто виноват в том, что эти сёла постоянно подтопляет? 30 сёл! Они, что вчера появились? Значит - этот губернатор Вениамин Кондратьев находится в коррупционном сговоре с заинтересованными лицами по освобождению земель от населённых пунктов. Людям выдают виртуальную ценность, в виде пустоты в бетонной коробке, а забирают реальную ценность - земельный надел.
kir_pich_101 24 декабря 2018 | 09:47
delovoy_podolsk: Переселение людей в Матрицу.
Легче качать деньги на свет-отопление-мусор-лифт.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 09:50
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sasass 24 декабря 2018 | 10:01
Теперь коров на балконах держать будут , что ли...