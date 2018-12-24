Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил Индонезии помощь в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях

Посла Индонезии пригласили ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли, написал Рогозин в своём Твиттере.

В Индонезии в результате удара цунами погиб 281 человек, более тысячи пострадали. Ещё 57 числятся пропавшими без вести.