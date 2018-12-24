Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил Индонезии помощь в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях
Посла Индонезии пригласили ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли, написал Рогозин в своём Твиттере.
В Индонезии в результате удара цунами погиб 281 человек, более тысячи пострадали. Ещё 57 числятся пропавшими без вести.
Комментарии12
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thermit 24 декабря 2018 | 09:37
Кто бы спас сам Роскосмос от стихийного бедствия в виде дурака Рогозина
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 09:51
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vilingrad 24 декабря 2018 | 09:40
Все-так толстяки такие отзывчивые!
tvitov66 24 декабря 2018 | 09:43
vilingrad: может он не толстый, а сильно тужился, когда батут надувал?
kamen_12 24 декабря 2018 | 09:40
Американская система предупреждения не работает, хотя время немного проходит от подземного толчка и времени пробега волны.
grs_alx_112018 24 декабря 2018 | 09:59
kamen_12: Ты хоть понял, что собирается впарить индонизийцем Рогозин ? И потом - не работает на все 100 ни какая система предупреждения цунами. Можно лишь предполагать с той или иной долей вероятности.
kir_pich_101 24 декабря 2018 | 09:41
Видать у них появились бабки, которые батутник сможет распилить...
tvitov66 24 декабря 2018 | 09:45
kir_pich_101: видать пальмовое масло за рубли отдавать не хотят ... надо чоныть впарить - С-400 или батут какой
grs_alx_112018 24 декабря 2018 | 09:45
Особенно это выглядт оптимистично на фоне преждевременного вывода из состава групировки двух из трех Ресурсов. По самых радужныи оценкам Рф на рынке данных дистанционного зондирования занимает от 1 до 3%.
yralez 24 декабря 2018 | 09:51
Откат официально будет оформлен ?
platonnekafrin 24 декабря 2018 | 09:55
Научный прорыв произошел, как водится, случайно. Ракета, пущенная Рогозиным на луну неожиданно сменила направление и устремилась к центру нашей планеты. В образовавшийся колодец пустили дрона. Дрон как сквозь землю провалился. Тогда полез Рогозин и под землей увидел стихийные слои.
sasass 24 декабря 2018 | 09:59
Лучше бы уж лапти предложил - хотя лапти плести тоже разучились...)))