Российские банки с начала этого года выдали гражданам более 33 миллионов кредитов
Российские банки с начала этого года выдали гражданам более 33 миллионов кредитов. Это на 18 процентов больше прошлогоднего показателя, сообщает РИА со ссылкой на Объединённое кредитное бюро. По его данным, объём кредитования вырос на 48 процентов и превысил 7,5 триллионов рублей. Лидером по темпам роста стал сегмент наличных кредитов.
Комментарии11
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djuga 24 декабря 2018 | 09:36
33 миллиона кредитов. Это, по сути, по кредиту на каждую семью. И лидерство за наличкой - означает, что надо дожить до зарплаты?
Жить все лучше!
tvitov66 24 декабря 2018 | 09:48
djuga: "Не горы, не овраги и не лес, Не океан без дна и берегов, А поле, поле, поле, поле Чудес, А поле, поле, поле, поле Чудес, Поле чудес в Стране Дураков."(с)
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 09:52
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 24 декабря 2018 | 09:56
djuga: По сути.. Всё что есть на данный момент из активов частных лиц и организаций в РФ заложено банкам под кредиты. Ничего нового на эти деньги не воспроизведено. 300-м банкам, за которыми стоит государство, принадлежит вся страна, вместе с нищими гражданами и их частной собственностью. Всё имущество национализировано таким нехитрым способом. Экономика и производство встали. Есть проблема.. Отдавать свои долги никто не любит, а это означает нарастающий кризис неплатежей и невозможность заставить граждан отрабатывать взятые кредиты, которые состоят из напечатанной государством стопки пустой бумаги. Если и дальше накачивать экономику пустыми деньгами, придет гиперинфляция. Тупик.
midnightblues 24 декабря 2018 | 09:39
Только в Рассеюшке берут кредит на покупку продуктов
brezhneput 24 декабря 2018 | 09:48
midnightblues: Наверняка 82 летняя мать Володина оформила на несколько миллиардов))
romantik56 24 декабря 2018 | 10:07
brezhneput: А она успеет вернуть проценты?
ansata 24 декабря 2018 | 09:41
Значит профессия "коллектор" в недалеком будущем станет очень востребованной.
kottigr1 24 декабря 2018 | 09:59
ansata: А кому нужны в нищей стране отнятые активы ? Кому можно продать отнятую в Задрищенске квартиру или ржавую ВАЗовску телегу ? Содержание активов тоже имеет свою стоимость. Отнятое имущество нужно хранить, содержать, оно теряет со временем свою ценность.
brezhneput 24 декабря 2018 | 09:43
Бабушкам и дедушкам на дрова, чтобы было чем топить печку зимой?
timber_head 24 декабря 2018 | 09:58
33 миллиона кредитов на всю Россию? Это копейки, показывающие насколько обнищало население и насколько оно не уверено в завтрашнем дне, если это правда. Если предположить, что эти кредиты выданы под наши запредельные проценты - пусть 20% годовых, это означает, что ВСЕ российские банки получили доход (не прибыль, прошу заметить - доход) чуть больше 6 миллионов рублей. Склонен предположить, что наши "профессиональные журналисты" перепутали миллионы с миллиардами.