Российские банки с начала этого года выдали гражданам более 33 миллионов кредитов. Это на 18 процентов больше прошлогоднего показателя, сообщает РИА со ссылкой на Объединённое кредитное бюро. По его данным, объём кредитования вырос на 48 процентов и превысил 7,5 триллионов рублей. Лидером по темпам роста стал сегмент наличных кредитов.