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09:30, 24 декабря 2018

Пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Руслайн» повредил крыло в аэропорту города Бодайбо

Он задел мачту освещения после посадки. На борту было 24 человека, никто не пострадал. По факту происшествия ведётся доследственная проверка. По предварительным данным, причиной инцидента стал снег на взлётно-посадочной полосе.

Комментарии

2

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vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 09:52


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zibex 24 декабря 2018 | 09:58

Пилоты трезвые были?

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