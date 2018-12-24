Пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Руслайн» повредил крыло в аэропорту города Бодайбо
Он задел мачту освещения после посадки. На борту было 24 человека, никто не пострадал. По факту происшествия ведётся доследственная проверка. По предварительным данным, причиной инцидента стал снег на взлётно-посадочной полосе.
Комментарии2
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zibex 24 декабря 2018 | 09:58
Пилоты трезвые были?