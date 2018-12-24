Организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги 2-го тура голосования по выбору названий для аэропортов
Организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги второго тура голосования по выбору дополнительных названий для аэропортов. В частности, московский Внуково предлагается назвать в честь авиаконструктора Андрея Туполева, а петербургский Пулково – в честь Фёдора Достоевского. Во втором туре приняли участие 690 тысяч человек.
Комментарии6
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platonnekafrin 24 декабря 2018 | 09:37
Разгул демократии... кутеж докатился до аэропортов.
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 09:53
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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yuriyp 24 декабря 2018 | 09:56
Аэропорт имени Достоевского- это круто...
pepetz 24 декабря 2018 | 09:57
Ребята, бросьте это дело, пока не поздно.
robert271 24 декабря 2018 | 10:00
Развлекаются господа . А в сознании людей вряд ли появятся эти пушкино-достаевские аэропорты. Все останется так как было. Шереметьево , Пулково и т.д.
neyexo 24 декабря 2018 | 10:04
Секретарь Общественной палаты РФ заметил, что «нигде НЕ написано, что имена могут быть присвоены исключительно по результатам голосования. Документ устанавливает, что предложения о присвоении имен в правительство будет вносить Общественная палата по результатам общественного обсуждения».