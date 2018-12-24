Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за повышения НДС

Как сообщает «Коммерсантъ», «Вымпелком» с 1 января увеличит стоимость услуг для абонентов корпоративных тарифных планов. В «Теле-2» заявили, что изменения затронут архивные тарифы. При этом более 40 тарифов останутся неизменными. МТС о повышении тарифов пока не сообщал. «Мегафон» объявит о стоимости своих услуг 9 января.