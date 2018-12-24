Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за повышения НДС
Как сообщает «Коммерсантъ», «Вымпелком» с 1 января увеличит стоимость услуг для абонентов корпоративных тарифных планов. В «Теле-2» заявили, что изменения затронут архивные тарифы. При этом более 40 тарифов останутся неизменными. МТС о повышении тарифов пока не сообщал. «Мегафон» объявит о стоимости своих услуг 9 января.
Комментарии4
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volgin_jw 24 декабря 2018 | 09:35
Значит, будем меньше звонить
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 09:54
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
luger_max_otto 24 декабря 2018 | 09:58
Зато будем звонить кому надо.
neyexo 24 декабря 2018 | 09:51
Отличное решение - повысить корпоративные тарифы.
Население жаловаться не будет.