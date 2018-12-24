Васильева: 3,5 часа – это максимальное время, которое школьники могут тратить на уроки
3,5 часа – это максимальное время, которое школьники могут тратить на уроки, считает министр просвещения Ольга Васильева. Она заявила об этом «Российской газете». Министр считает, что нужно регламентировать предельную нагрузку на детей и подростков. Она также выступила против того, чтобы школьникам давали домашние задания на каникулы.
Комментарии8
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income 24 декабря 2018 | 09:15
Не дай бог вырастут образованными (Лучше бы питьевой водой школьников обеспечили, а то пьют, что попало)
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 09:55
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alex_sionist 24 декабря 2018 | 09:20
Полумеры Васильевой вообще вредная штука. Нужно вообще всех детей отдать в церковно-приходские школы учить закону божьему, читать, писать и складывать простые числа .
tatarus 24 декабря 2018 | 09:22
Ха-ха-ха. А кто больше 3,5 часов занимается дома, тех отслеживать и ставить на учёт. Не дай бог умными вырастут, будут сомневаться в скрепах. А тут и до бунта недалеко. Бедное просвещение...
sasass 24 декабря 2018 | 09:23
Править с образованным народом тяжело - вот и тормозят детство в развитии...
michael_zagorsk 24 декабря 2018 | 09:41
Интересно, я прописи в 1-ом классе в 1971 году заполнял букво
timber_head 24 декабря 2018 | 09:51
Ну, давайте подсчитаем. После того как эти идиоты заставили всех перейти на пятидневку, у школьников минимум шесть уроков в день, а половину недели и семь. 4,5 часа уроков плюс 3,5 на домашнее задание - это если шесть уроков.. Полноценный 8-часовой рабочий день. При этом понятно, что при пятидневке и объем домашнего задания вырастает - его ж нужно не на шесть дней делить, а только на пять. Теперь вспомним, что шесть уроков заканчиваются в 14.10, а семь что-то около 16.00, если не позже. Итого, школьник попадает домой часов в пять вечера. И ещё 3,5 часа домашнего задания (включая фуфло типа "проекты по мировой художественной культуре", занимающие больше всего времени). Ну и "экология" (не понятно вообще что это и на фига, учат не мусорить, что ли)? Итого, если сразу вернувшись из школы он сядет делать домашнее задание, то закончит в полдевятого. При такой нагрузке качество выполнения, сами понимаете, что из себя представляет. При этом эти уроды перешли на все эти "электронные журналы", а ребенок все же ребенок - если он прилип к компу, то первое, куда он лезет, это в игрушки и соц.сети, откуда его приходится выковыривать со скандалом. Дальше. Мы заканчивали школу в 16 лет, сейчас (при том что ни черта особого в уроках не появилось) благодаря дебилам, растянувшим то, что мы проходили за три первых класса на четыре года (это при том что нас учили читать и писать, а также считать "с нуля", а сейчас требуют, чтобы к школе уже умел писать печатными буквами и считал, как минимум, до десяти). И гуляют по школе десяти-одиннадцати классники, которым уже каждый день бриться нужно и которым вся эта школа в конец обрыдла, но с менталитетом все же детским - понтов до черта, а отвечать за свои действия не способны абсолютно.
choma 24 декабря 2018 | 10:05
учитывая ее диссертацию в свое время типа Развитие православия во времена Великой Отечественной войны и узнав, что до занятия историей она была учителем пения, я разрыдался, так как понял, что историческая наука попала в надежные руки, к которой даже Натовцы не подползут