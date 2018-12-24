Васильева: 3,5 часа – это максимальное время, которое школьники могут тратить на уроки

3,5 часа – это максимальное время, которое школьники могут тратить на уроки, считает министр просвещения Ольга Васильева. Она заявила об этом «Российской газете». Министр считает, что нужно регламентировать предельную нагрузку на детей и подростков. Она также выступила против того, чтобы школьникам давали домашние задания на каникулы.