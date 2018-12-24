Замглавы администрации Клинцов уволилась после прокурорской проверки. Ранее руководство города оказалось в центре скандала из-за того, что детей местных чиновников отправили в Турцию за счет благотворительного фонда.

В отставку ушла замглавы администрации Клинцов, которая курировала социальные вопросы и занималась формированием группы детей для отправки в Турцию. Об этом сообщил глава администрации города Александр Морозов, его слова передает ТАСС. Фамилию уволившейся чиновницы он не назвал, но речь идет о Людмиле Лубской – о ее уходе ранее заявил и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Кроме того, выговор был объявлен начальнику отдела образования горадминистрации Жанне Бурнос.

Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, которая выявила, что население города было недостаточно информировано о возможности поездок в Турцию.

Скандал в Клинцах разразился несколько дней назад. Местное издание «Клинцы.Инфо» сообщило, что в марте этого года 50 детей поехали в турецкий город Демре по линии благотворительного фонда имени Андрея Карлова. По его данным, у большинства этих детей работают в горадминистрации или в правоохранительных органах.

Среди тех, кто поехал в Турцию, оказалась и дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, который в прошлом году заработал почти 67 миллионов рублей.