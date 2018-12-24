Замглавы администрации Клинцов уволилась после прокурорской проверки
Замглавы администрации Клинцов уволилась после прокурорской проверки. Ранее руководство города оказалось в центре скандала из-за того, что детей местных чиновников отправили в Турцию за счет благотворительного фонда.
В отставку ушла замглавы администрации Клинцов, которая курировала социальные вопросы и занималась формированием группы детей для отправки в Турцию. Об этом сообщил глава администрации города Александр Морозов, его слова передает ТАСС. Фамилию уволившейся чиновницы он не назвал, но речь идет о Людмиле Лубской – о ее уходе ранее заявил и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Кроме того, выговор был объявлен начальнику отдела образования горадминистрации Жанне Бурнос.
Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, которая выявила, что население города было недостаточно информировано о возможности поездок в Турцию.
Скандал в Клинцах разразился несколько дней назад. Местное издание «Клинцы.Инфо» сообщило, что в марте этого года 50 детей поехали в турецкий город Демре по линии благотворительного фонда имени Андрея Карлова. По его данным, у большинства этих детей работают в горадминистрации или в правоохранительных органах.
Среди тех, кто поехал в Турцию, оказалась и дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, который в прошлом году заработал почти 67 миллионов рублей.
Комментарии7
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secondvenmud 24 декабря 2018 | 09:12
А Шкуратов отделался легким энурезом?
vitaly_sm23 24 декабря 2018 | 09:55
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
yuve54 24 декабря 2018 | 09:14
Непонятно, кто в этом городе реальный руководитель: в одном случае упоминается глава администрации города Александр Морозов, в другом - мэр Клинцов Олег Шкуратов, не много ли руководителей для такого маленького города?
aeternus 24 декабря 2018 | 09:17
Просто позор этой власти!
yralez 24 декабря 2018 | 09:33
Поспешила, однако.
А может недальновидная оказалась........прокурятовских деток обошли.
piter_ug 24 декабря 2018 | 09:35
Крыс пожурили пальчиком.
ansata 24 декабря 2018 | 09:36
"решения были приняты после прокурорской проверки,"
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А что, прокуроские дети не ездили? Непорядок. Срочно надобно исправить.