Мантуров: Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах
Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах, заявил РБК министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В частности, контракты на поставку зенитных ракетных систем С-400 заключены а рублях или в национальных валютах стран – покупателей. Среди этих стран он назвал Индию, Турцию и Китай. Мантуров подчеркнул, что бартерные схемы в контрактах не используются.
Комментарии51
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timber_head 24 декабря 2018 | 10:01
Вывод прост. Никто не хочет платить России твердой валютой - чтобы впарить свою продукцию, приходится отдавать её за бесценок.
sarov 24 декабря 2018 | 10:08
timber_head: Может быть я плохо думаю о хороших людях, но, мне кажется, что при оформлении сделки в местной валюте с последующей конвертацией напилить можно намнооооого больше!