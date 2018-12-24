Мантуров: Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах

Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах, заявил РБК министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В частности, контракты на поставку зенитных ракетных систем С-400 заключены а рублях или в национальных валютах стран – покупателей. Среди этих стран он назвал Индию, Турцию и Китай. Мантуров подчеркнул, что бартерные схемы в контрактах не используются.