День траура объявлен сегодня в Пермском крае

Это связано с ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске. Там погибли 9 рабочих.

Региональные власти выделят семьям погибших по одному миллиону рублей. Подрядная организация «УС-30», работники которой погибли в шахте, выплатит по 2 млн рублей их семьям. Также в зависимости от наличия в семьях иждивенцев, каждому иждивенцу будет оказана помощь в размере среднемесячного заработка за прошедший год. Помимо этого, будет осуществлена страховая выплата в районе 1 млн рублей на каждого погибшего. Представители «Уралкалия» заявили, что семьям погибших будет выплачено по три миллиона рублей со стороны предприятия.

Сейчас на поверхность подняли тела всех строителей, не исключено, что для опознания может понадобиться генетическая экспертиза.

Четыре человека задержаны по делу о ЧП в шахте Соликамска. Все задержанные яаляются сотрудниками подрядной организации. Как сообщили в СКР, уже проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и лица, ответственные за соблюдение правил безопасности, изымается документация.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства.

В МЧС говорят, что версия о взрыве в шахте метана не подтверждается. Пожар, скорее всего, был вызван строительными работами.