UTair — четвёртая по величине авиакомпания в России – попросила банки списать половину долга. Эту просьбу авиакомпания объяснила подорожанием топлива на 35 процентов и «скачками» валютных курсов, а дефолт – необходимостью направить средства на операционную деятельность на топливо, лизинг судов и зарплату сотрудникам, сообщает газета «Ведомости».