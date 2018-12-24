UTair — четвёртая по величине авиакомпания в России – попросила банки списать половину долга
UTair — четвёртая по величине авиакомпания в России – попросила банки списать половину долга. Эту просьбу авиакомпания объяснила подорожанием топлива на 35 процентов и «скачками» валютных курсов, а дефолт – необходимостью направить средства на операционную деятельность на топливо, лизинг судов и зарплату сотрудникам, сообщает газета «Ведомости».
Комментарии3
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dr_john 24 декабря 2018 | 08:55
А мне кто -нибудь спишет половину долга на тех же основаниях? В связи с подорожанием всего вокруг?
lenin3 24 декабря 2018 | 08:56
Ну да,Кубам всяким с Зимбабвами долги списываем,почему теперь и авиакомпаниям это не сделать.Население радостно компенсирует издержки бюджета...
vasyakirin 24 декабря 2018 | 09:04
lenin3: надеюсь авиакомпания организует бесплатные рейсы налогоплательщикам, а зимбабве и куба с радостью примет в гости?