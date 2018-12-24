Власти Хабаровского края попросят правительство России сделать Хабаровск городом федерального значения, сообщил губернатор Сергей Фургал. 13 декабря президент Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток. Губернатор отметил, что некоторые федеральные структуры останутся в Хабаровске, а МЧС и Министерство обороны расширят своё присутствие в регионе.