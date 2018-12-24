Власти Хабаровского края попросят правительство России сделать Хабаровск городом федерального значения
Власти Хабаровского края попросят правительство России сделать Хабаровск городом федерального значения, сообщил губернатор Сергей Фургал. 13 декабря президент Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток. Губернатор отметил, что некоторые федеральные структуры останутся в Хабаровске, а МЧС и Министерство обороны расширят своё присутствие в регионе.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cimirse37 24 декабря 2018 | 08:59
Не хочется власть отдавать, ох как не хочется