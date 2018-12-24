С января абонентов российских сотовых операторов ждёт повышение тарифов из-за увеличения НДС
С января абонентов российских сотовых операторов ждёт повышение тарифов из-за увеличения НДС. Первоначально удорожание составит около полутора процентов. Однако, чтобы компенсировать повышение НДС по всей цепочке ценообразования, тарифы в перспективы могут вырасти на 10 – 20 процентов, пишет «Коммерсантъ».
Окончательные суммы операторы заложат в новых тарифах, которые появятся в начале 2019 года.
Комментарии9
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tvitov66 24 декабря 2018 | 08:57
Значит подешевевшие (уже не очень дорогие) россияне, будут еще более лучше осваивать Skype, WhatsApp и Viber, что только усложнит прослушку ФСБунов
vezdehod1 24 декабря 2018 | 09:31
Вчера пришла СМСка ...На Пятьдесят "деревянный" рублей повысили за Интернет.
vasyakirin 24 декабря 2018 | 08:59
Какая цепочка?
НДС платит конечный потребитель, остальным возмещают...
lenin3 24 декабря 2018 | 08:59
Почему только абонентов сотовых операторов ждет повышение?Также эта участь ждет все население России,хоть что-то потребляющее.Может только не коснуться Агафьи Лыковой...
vasyakirin 24 декабря 2018 | 09:01
lenin3: Может только не коснуться Агафьи Лыковой.
Интересно, она за вертолет с печеньами как платит?
romantik56 24 декабря 2018 | 09:12
vasyakirin: В связи с новыми обстоятельствами будут доставлять товар в тайгу на собаках...
platonnekafrin 24 декабря 2018 | 09:04
С каждого нищего да по копеечке... это ж сто миллионов копеек! А если по рублику... а если по сто и каждый день?! Нищие всё равно не обеднеют, зато гуцериевы, дерипаски, вексельберги станут чуть-чуть состоятельнее.
zztop1960 24 декабря 2018 | 09:04
Россиянина , в Латвии, сразу можно вычислить по слову " сотовый телефон" , русские , в Латвии , так никогда не скажут , скажут "мобильный телефон"
ly4_sveta 24 декабря 2018 | 09:23
Интересно, а хоть на что-то будет понижение цен в
2019 году? Или народ-дурак на все выкрутасы
путинской камарильи, во главе с ним самим, должен
отнестись с пониманием, по просьбе Путина?