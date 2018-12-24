С января абонентов российских сотовых операторов ждёт повышение тарифов из-за увеличения НДС. Первоначально удорожание составит около полутора процентов. Однако, чтобы компенсировать повышение НДС по всей цепочке ценообразования, тарифы в перспективы могут вырасти на 10 – 20 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Окончательные суммы операторы заложат в новых тарифах, которые появятся в начале 2019 года.