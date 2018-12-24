Бывший журналист немецкого издания «Шпигель» Клаас Релотиус, который фабриковал материалы, может попасть под суд
Бывший журналист немецкого издания «Шпигель» Клаас Релотиус, который фабриковал материалы, может попасть под суд. Редакция издания обнаружила, что бывший сотрудник собирал деньги с читателей для героев его публикаций – турецких детей-сирот. Деньги поступали на личный счёт журналиста. Какую сумму удалось собрать Релотиусу, пока неизвестно.
Руководство «Шпигель» пообещало передать всю информацию в прокуратуру.
Комментарии4
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glotov 24 декабря 2018 | 08:44
Когда работаешь на фабрике лжи, невозможно не фабриковать ложь.
chapter_2 24 декабря 2018 | 09:06
glotov: Журнал "Шпигель" - далеко не фабрика лжи. Отгадай, кто это: привыкший лгать, лжёт — как дышит?
Политическая пропаганда — дело сильно затратное и по карману только государству. Россия — мировой лидер по затратам на госпропаганду.
ahtung700 24 декабря 2018 | 10:02
chapter_2: да ладно? инфа сотка??))))
inmanusnostras2 24 декабря 2018 | 08:52
Немецкий бабченко)