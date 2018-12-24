Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи ищет политической и финансовой поддержки со стороны России
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам ищет политической и финансовой поддержки со стороны России, сообщает агентство Bloomberg. В будущем году в Ливии могут состояться президентские выборы и сын Каддафи хочет в них участвовать. По данным Bloomberg, в начале декабря представитель Каддафи встречался с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым им передал ему письмо для президента Путина. В российском МИДе эту информацию комментировать отказались.
Каддафи-младший недавно вышел из тюрьмы по амнистии. С 2011 года его разыскивает международный уголовный суд.
Комментарии12
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ura_123 24 декабря 2018 | 08:38
Вот вам готовый иностранный агент)))
merelymy 24 декабря 2018 | 08:46
ura_123: Надо дать, от наших пенсов не убудет, а сакралу прибавится.
tvitov66 24 декабря 2018 | 08:53
merelymy: "Но ведь вы же сами сын лейтенанта Шмидта! — вскричал Балаганов."(с)
tvitov66 24 декабря 2018 | 08:47
ura_123: наши пенсионеры, учителя и врачи с нескрываемым удовольствием проинвестируют сынка очередного диктатора - валежника у нас навалом!
archibald_dandy_esquire 24 декабря 2018 | 08:51
ura_123:
Саиф аль-Ислам Каддафи, желающий много денег и огневой поддержки - стратегический партнёр Путина, желающего организовать как можно больше горячих точек, чтобы предлагать услуги по их фейковому погашению
например, Сирия - там уже "победили", а "выведенные" расейские военные несут потери
yralez 24 декабря 2018 | 08:46
Получит.......не сомневаемся.
rom8883 24 декабря 2018 | 08:47
Помощи у Путина ищут только экстремисты.
ostapba 24 декабря 2018 | 08:49
У лейтенанта Шмидта было двое сыновей..
У генералиссимуса Сталина уже появились сыновья, требующие уклонения от генетической экспертизы.
У вождя Ленина детей не было по причине сифилиса..
..
Ну а вождь " джамахерии" Каддафи уже ..
..Дети
от 1-го брака
сын: Мухаммад
от 2-го брака
сыновья: Саиф аль-Ислам, Саади, Мутасим Билал, Ганнибал, Сейф аль-Араб и Хамис
дочь: Айша
Приёмные:
дочь: Ханна
сын: Милад
tvitov66 24 декабря 2018 | 08:51
ostapba: "Великий комбинатор Остап Бендер знал всего 400 сравнительно честных способов отъема денег"(с)
michael_zagorsk 24 декабря 2018 | 08:54
Подарить связку черенков.
ly4_sveta 24 декабря 2018 | 09:04
От своих нищих пенсионеров и больных детей
оторвёт, а уголовнику, диктатору и просто социально
близкому поможет. Вся мировая шваль в гости к нам.
Все отбросы из мировой помойки найдут здесь приют
и помощь. Скажи мне кто твой друг...
commeilfaut 24 декабря 2018 | 09:17
В президенты, говорит, хочет? И черенка не боится?