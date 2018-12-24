Президент США подписал указ о выводе американских войск из Сирии. По мнению Дональда Трампа, военные выполнили свою задачу. Террористическая группировка «Исламское государство»* повержена. В Белом доме признают, что решение президента неодобрительно восприняли в политических кругах и Министерстве обороны, но вывод войск поддерживают простые американцы.

*Группировка «Исламское государство» запрещена и в России.