Президент США подписал указ о выводе американских войск из Сирии
Президент США подписал указ о выводе американских войск из Сирии. По мнению Дональда Трампа, военные выполнили свою задачу. Террористическая группировка «Исламское государство»* повержена. В Белом доме признают, что решение президента неодобрительно восприняли в политических кругах и Министерстве обороны, но вывод войск поддерживают простые американцы.
*Группировка «Исламское государство» запрещена и в России.
Комментарии5
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art_ 24 декабря 2018 | 08:47
логично, что простые американцы поддерживают это решение - к ним беженцы из сирии не едут. а что европейские правительства? что их избиратели говорят по поводу мигрантов из тех краев?
cimirse37 24 декабря 2018 | 08:52
В течение нескольких месяцев и при договоренности с турками.
unprejudiced 24 декабря 2018 | 08:53
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
Расположившиеся на базе отдыха в Геническом районе Херсонской области военнослужащие 57-1 бригады ВСУ разграбили и разгромили учреждение. Полиция отказалась предпринимать какие-то меры в отношении военных.
Военнослужащим определили место расположения на базе отдыха в связи с введением в стране военного положения, передает телеканал 360 со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Сергея Журавко. Расквартированные бойцы успели вынести из пансионата множество ценных предметов, включая плазменные телевизоры. В холле оказалось разбито большое витражное окно, а сами номера изобиловали пустыми бутылками из-под алкоголя.
Заселение в пансионат военные объяснили приказом, согласованным с главой Генического района. На претензии директора реакции не последовало. Впрочем, как и от полицейских, которые также не дали хода жалобам директора.
creta 24 декабря 2018 | 09:03
Бегут америкосы из Сирии, сверкая пятками. Это очередная победа РОССИИ!!! А вы, хохлатые существа, делайте выводы. Коснись чего, то никакая Америка вам, подонкам бандеровским, не поможет.
ly4_sveta 24 декабря 2018 | 09:06
Наш-то, уж, три раза выводил...)))