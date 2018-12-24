Задержка приказа Росрыболовство может привести к тому, что промышленники не успеют получить разрешение на вылов
Задержка выхода приказа Росрыболовство о распределении квот на 2019 год может привести к тому, что некоторые рыбопромышленники не успеют получить разрешение на вылов к 1 января. Это грозит простоем судов и общими убытками в размере 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ». В свою очередь, чиновники обещают, что выдача разрешений займёт на более 3 дней.
Комментарии3
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sasass 24 декабря 2018 | 08:45
Дурость или саботаж - другое не дано...
mardxvar 24 декабря 2018 | 09:04
sasass: ну а как еще прибыля кланам тимченко да шойгу на своей рыбной монопольке удержать?
rom8883 24 декабря 2018 | 09:01
Не более трёх дней. Но на ожидание ответа чиновники заложили месяц. Почему?