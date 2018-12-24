Задержка приказа Росрыболовство может привести к тому, что промышленники не успеют получить разрешение на вылов

Задержка выхода приказа Росрыболовство о распределении квот на 2019 год может привести к тому, что некоторые рыбопромышленники не успеют получить разрешение на вылов к 1 января. Это грозит простоем судов и общими убытками в размере 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ». В свою очередь, чиновники обещают, что выдача разрешений займёт на более 3 дней.