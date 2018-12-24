Жаров: Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети

Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети, заявил ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров. При этом он поддерживает законопроект об автономном рунете, который предложили сенаторов Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Как объясняют авторы, документ подоготовлен с учётом стратегии национальной кибер-безопасности США, в которой Россию обвиняют в совершении хакерских атак.