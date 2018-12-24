Жаров: Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети
Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети, заявил ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров. При этом он поддерживает законопроект об автономном рунете, который предложили сенаторов Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Как объясняют авторы, документ подоготовлен с учётом стратегии национальной кибер-безопасности США, в которой Россию обвиняют в совершении хакерских атак.
Комментарии5
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ura_123 24 декабря 2018 | 08:40
Роскомпозорище снова жжёт,ведь на кону 20 миллиардов полновесных рубликов которые нужно освоить! Ампелонский потирает ручки)))
chapter_2 24 декабря 2018 | 08:40
Все плоды трудового усердия россиян присваивают злобные дармоеды...
sasass 24 декабря 2018 | 08:50
Вообще-то Россию саму могут полностью выключить от мировой системы , чтобы не гадила Интернет...)))
ne86 24 декабря 2018 | 09:12
Картина Репина.
ly4_sveta 24 декабря 2018 | 09:19
А у русских традиция такая, они сначала все перенимают,
закупают, внедряют или воруют все современное, передовое
и технологичное у Запада, приглашая, в том числе к себе в
страну и их специалистов, инвестиции, проекты со строительством
заводов, различных сооружений, зданий и даже Кремля, в своё время,
а потом, научившись выгоняют европейских специалистов, закрываются,
изолируются, уходя в автономное «плавание». Проходит время, видят,
что опять отстали, развития никакого и опять начинают заискивать,
выискивать, пролезать и приглашать. И так из века в век. А сами
способны только на воровство и пьянство.