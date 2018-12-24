Канатная дорога Лужники — Воробьевы горы, работавшая с 27 ноября бесплатно, начинает взымать плату с пассажиров, сообщает пресс-служба компании.

Стоимость проезда в будние дни по московской канатной дороге в одну сторону составит 400 рублей, туда и обратно — 700 рублей.