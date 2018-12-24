Канатная дорога Лужники — Воробьевы горы начинает взымать плату с пассажиров
Канатная дорога Лужники — Воробьевы горы, работавшая с 27 ноября бесплатно, начинает взымать плату с пассажиров, сообщает пресс-служба компании.
Стоимость проезда в будние дни по московской канатной дороге в одну сторону составит 400 рублей, туда и обратно — 700 рублей.
Комментарии1
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gordy 24 декабря 2018 | 08:22
Нико не узнает, что в Нью-Йорке стоимость проезда по канатной дороге на остров Рузвельта равна стоимости проезда на метро, а в Москве в 10 раз дороже?