Открытие Крымского моста, пенсионная реформа и выборы президента – важнейшие события 2018, считает большинство россиян
Открытие Крымского моста, пенсионная реформа и президентские выборы – важнейшие события 2018 года, считает большинство россиян, опрошенных «Левада-центром». Социологи также предложили респондентам оценить уходящий год. Для 45 процентов он оказался сложнее, чем предыдущий, сообщает РБК.
Комментарии4
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aleksandr39 24 декабря 2018 | 08:21
А что были выборы ?
vezdehod1 24 декабря 2018 | 08:24
"Пенсионную реформу" помню, а вот, так называемые выборы, почему-то Нет.
ura_123 24 декабря 2018 | 08:35
Сначала сладенькое-мост и выборы,а уж потом ведро дерьма в бочку с мёдом в виде пенсионной реформы... Россияне как издревле повелось,любят ушами)))
Причём информация влетающая в одно ухо,минуя мозг вылетает через другое.
perestarok 24 декабря 2018 | 08:36
Специально открыл новость, чтобы посмотреть, как хомячки обосрали её. Да, действительно, кроме этой субстанции они ничего не выделяют.