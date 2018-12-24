Открытие Крымского моста, пенсионная реформа и выборы президента – важнейшие события 2018, считает большинство россиян

Открытие Крымского моста, пенсионная реформа и президентские выборы – важнейшие события 2018 года, считает большинство россиян, опрошенных «Левада-центром». Социологи также предложили респондентам оценить уходящий год. Для 45 процентов он оказался сложнее, чем предыдущий, сообщает РБК.