Роскомнадзор не тратил 20 миллиардов рублей на разработку новой системы блокировки предложений, включая «Телеграм», заявил ТАСС глава ведомства Александр Жаров. При этом он подтвердил, что Роскомнадзор продолжает совершенствовать систему блокировок, в том числе, точечных. Это может потребоваться в чрезвычайной ситуации, добавил Жаров.