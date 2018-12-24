Роскомнадзор не тратил 20 миллиардов рублей на разработку новой системы блокировки предложений
Роскомнадзор не тратил 20 миллиардов рублей на разработку новой системы блокировки предложений, включая «Телеграм», заявил ТАСС глава ведомства Александр Жаров. При этом он подтвердил, что Роскомнадзор продолжает совершенствовать систему блокировок, в том числе, точечных. Это может потребоваться в чрезвычайной ситуации, добавил Жаров.
Комментарии3
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vezdehod1 24 декабря 2018 | 08:22
Быть такого не было, но возможно и будет - молоток мужик.
pmasel 24 декабря 2018 | 08:38
Не тратили, сперли сразу... )))
vladimir1_57 24 декабря 2018 | 08:29
ложечки-то нашлись, но осадок остался (с)