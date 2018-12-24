В 2018 году международные инвесторы вывели из российских фондов рекордный объём средств за 5 лет
Суммарный отток превысил 1 миллиард долларов – это один из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран, пишет газета «Коммерсантъ». Поведение инвесторов на российском рынке эксперты объясняют геополитическим фоном вокруг страны. В последние месяцы пессимизма инвесторам добавили цены на нефть.
Комментарии2
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vezdehod1 24 декабря 2018 | 08:20
Какому инвестору охота хоронить свои денежки в "Стране дураков"?
tonight 24 декабря 2018 | 08:37
Ну Слава Б-гу мозги включились у инвесторов, видать санкции помогли им понять что нельзя иметь дело с оккупационным режимом. После Крыма надо выводить инвестиции. Но лучше поздно чем никогда.