В 2018 году международные инвесторы вывели из российских фондов рекордный объём средств за 5 лет

Суммарный отток превысил 1 миллиард долларов – это один из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран, пишет газета «Коммерсантъ». Поведение инвесторов на российском рынке эксперты объясняют геополитическим фоном вокруг страны. В последние месяцы пессимизма инвесторам добавили цены на нефть.