Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал указ о выводе американских войск из Сирии

Как сказал телеканалу CNN источник в Пентагоне, в документе перечислены сроки и порядок проведения необходимых мероприятий. Президент США Дональд Трамп еще на прошлой неделе объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористами в этой республике одержана.