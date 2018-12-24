Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал указ о выводе американских войск из Сирии
Как сказал телеканалу CNN источник в Пентагоне, в документе перечислены сроки и порядок проведения необходимых мероприятий. Президент США Дональд Трамп еще на прошлой неделе объявил о выводе американских военнослужащих из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористами в этой республике одержана.
Комментарии1
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sasass 24 декабря 2018 | 08:23
Власть российская , конечно , трансе - за пазухой пиндосов она там была...